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台南「小葡萄一號」龍鋒企業　展現台日5G合作成果

▲台南市副市長趙卿惠、經發局長陳凱凌，4日偕同工業局電資組共同參訪台南「小葡萄一號」的龍鋒企業，見證於台南落地5G智慧製造實驗場域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長趙卿惠、經發局長陳凱凌，4日偕同工業局電資組共同參訪台南「小葡萄一號」的龍鋒企業，見證於台南落地5G智慧製造實驗場域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市參考世界經濟論壇（WEF）推動全球工業4.0的標竿企業為「燈塔工廠」的模式，推出「小葡萄計劃」，鼓勵台南市製造業邁向數位轉型，以利各製造業者參考學習，台南市副市長趙卿惠、經發局長陳凱凌，4日偕同工業局電資組共同參訪台南「小葡萄一號」的龍鋒企業，見證於台南落地5G智慧製造實驗場域。

▲台南市副市長趙卿惠、經發局長陳凱凌，4日偕同工業局電資組共同參訪台南「小葡萄一號」的龍鋒企業，見證於台南落地5G智慧製造實驗場域。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市副市長趙卿惠表示，這次合作第一個意義是在於跨域整合，傳產結合電子變成「工業4.0版」，這是未來的趨勢，也是傳產提升計畫，感謝龍鋒企業董事長林玉柱提供這麼優良的環境，作為市府推動5G智慧製造的實驗場域，也感謝台灣松下及廣達電腦兩間知名大廠提供前瞻技術，更感謝工業局補助經費，讓計畫在台南落地實現，讓台南朝「智慧新都」邁進。

市長黃偉哲相當肯定這次經發局努力的成果，讓台南市領先全國成為第一個台日合作的5G設備研發實驗場域，結合日本最大家電業者松下（Panasonic )跟台灣電子製造業五強之一的廣達電腦，於台南傳統車燈製造業者龍鋒企業的生產線上，合作進行符合日本「豐田式生產」的少量多樣特性的5G輔助生產應用研發實驗，這是台南傳統產業升級很重要的里程碑。

▲台南市副市長趙卿惠、經發局長陳凱凌，4日偕同工業局電資組共同參訪台南「小葡萄一號」的龍鋒企業，見證於台南落地5G智慧製造實驗場域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

身為台南小葡萄一號的龍鋒企業創立於1978年，是台南市傳產的隱形冠軍，創辦人林玉柱白手起家帶領龍鋒企業從台南發跡，至今商品銷售世界各地，公司專注於補修及改造車燈市場，年營業額達60億，在全球設計型車燈市場佔有一席之地。

本計劃的關鍵技術由經濟部工業局電資組長林俊秀的積極促成，擁有日本家電市場第一名的松下公司以及年營業額超過兆元的廣達電腦，在5G垂直場域採用端到端完全「台灣製造」的技術，加上在工廠應用端測試兩家台灣廠商的AR眼鏡及MR技術研發團隊，共同完成符合日本第一線生產輔助的AI技術展示。

▲台南市副市長趙卿惠、經發局長陳凱凌，4日偕同工業局電資組共同參訪台南「小葡萄一號」的龍鋒企業，見證於台南落地5G智慧製造實驗場域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次計畫中的廣達5G專網設備，完全符合全球5G發展ORAN的開放架構趨勢，同時在核心網路搭載廣達的運算伺服器進行影像邊緣運算，可說是把台灣在電腦設備製造跟網通設備製造的兩大能力集合在一起，對於全球5G急需要大量的設備而言，加入一個創新產品選項。

經發局長陳凱凌特別強調，此計畫的5G專網實驗執照，是2020年12月22日經NCC核准設置技術實驗研發專用電信網路執照，為領先全國第一個台日合作的5G設備研發實驗場域，未來將是台日合作的重要基石，可開啟5G台南隊發展國內外具創新技術的業者們到台南來進行應用研發實驗的先河。

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