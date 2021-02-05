YouTuber金針菇紅回韓國！韓網看完影片「愛上台灣」：好想喝珍奶

▲金針菇有著充滿朝氣的笑容。（圖／翻攝自金針菇instagram）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸 」，從留學生到新住民YouTuber，不斷用生活發掘並分享台灣的新鮮事，直率又可愛的個性，至今也累積82萬粉絲訂閱，一名男網友表示，日前在韓國的論壇上看到一篇文章，發現很多韓國網友都在討論金針菇，看完影片也會台灣產生興趣，激動表示「金針菇紅回韓國了！」

「大家好，我是韓勾ㄟ～金針菇！」每次影片的開場都充滿朝氣與笑容，金針菇常常分享在台灣的生活趣事，有男網友在Dcard上發文，在韓國的論壇上看到有一篇文章標題寫道「在台灣很紅的韓國YouTuber 韓勾ㄟ金針菇」，分享韓國網友對金針菇的評論，看完影片都對台灣產生興趣，「台灣的東西真的很好吃」。

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原PO貼心附上翻譯過的留言，「我去台灣玩3天就胖了4公斤，東西都太好吃了」、「真想要每天早上都可以喝木瓜牛奶，我真的好喜歡台灣的夜市」、「她不只中文說得很好，連採訪也很厲害耶」、「她的頻道內容不會貶低韓國，就只是單純在介紹台灣的文化，很有趣」、「台灣的飲食好像很對我們韓國人的胃口耶，好想喝珍珠奶茶」。

▲金針菇時常拍影片介紹台灣的美食還有文化。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸）

▲韓國網友也很喜歡看金針菇的影片。（圖／翻攝自金針菇instagram）

其實金針菇的影片中都有標示中韓字幕，影片下面也常常出現韓國網友留言，原PO也指出，「金針菇之前有說過，她的影片標題在韓國會顯示韓文，因為希望讓更多外國人（包括韓國人），可更認識台灣」，看到網友的評論，身為金針菇粉絲的他感到很驕傲，「喜歡金針菇的正面能量，也算是看著她一路成長啦！希望之後可以有更多優質的影片」。

對此，不少網友也表示很喜歡金針菇，「少數還能看的外國youtuber，從不到十萬追到現在」、「看到她笑心情都會變很好」、「講中文的在台外國youtuber都給讚」、「我家的韓國男子今天也問我是不是有個韓國女youtuber在台灣很紅，真的紅回韓國了」、「謝謝妳喜歡台灣」。