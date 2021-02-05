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他打拚42年罹癌生命倒數…孝女「捐肝救父」不後悔！術後喜迎牛寶

▲換肝救父。（圖／高醫提供）

▲罹患肝癌的溫先生接受女兒捐肝，進行手術後身體漸漸好轉。（圖／高醫提供）

記者洪靖宜／高雄報導

這個新年對高雄小港的63歲溫先生特別有意義！原來他曾與肝癌纏鬥1500多個日子，2020年9月接受女兒的捐肝這才保住一條性命，身體慢慢好轉，他1月中旬回診時，還喜孜孜地向醫師報喜，自己準備當外公了，原來女兒術後懷上寶寶，將誕下一名「牛寶寶」！

上月中旬，溫先生偕同太太及寶貝女兒一起到高雄醫學大學附設中和紀念醫院回診，經一般及消化系外科主任莊世昌醫師詳細檢查穩定後，一家三口難掩興奮及感恩之情，溫先生開心向醫師報喜，「我準備當外公了！」

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溫先生2019年9月因罹患肝癌，生命進入倒數，他拖著乾枯的身軀四處求醫，在中部彰化基督教醫院換肝權威陳堯俐教授評估後建議做活肝移植；醫師考量病人住在高雄，於是就近安排在高醫進行手術，由每週在高醫駐診的陳堯俐教授親自帶領高醫肝臟移植團隊，共同完成這場孝女捐肝救父的手術。

溫先生育有二名女兒，30多歲的么女毫不遲疑表達捐肝意願，「因為父親只有一個！」已出嫁的溫小姐，談起婆家支持她捐肝救父的過程，不禁淚水潰堤，「這是我初次上手術檯，但我不後悔」，尤其看著父親身體漸漸好轉，她更慶幸當初的決定是正確的。一旁的父親則心疼女兒為他挨一刀，也止不住淚水，頻頻拭淚。

▲換肝救父。（圖／高醫提供）

▲換肝的溫先生(右)和捐肝的女兒術後健康恢復良好。（圖／高醫提供）

喜獲重生的溫爸爸說，原本擔心過不了這個年關，結果術後父女身體都恢復良好，女兒還能順利懷孕，預產期是9月初，感謝高醫醫護團隊救命之恩，讓他們一家能團聚過年，希望生命代代相傳。

溫先生17歲就進了國營事業工作，走過台灣經濟起飛的年代，打拚了一輩子，不慎感染C型肝炎，2016年在高雄市立小港醫院（委託高雄醫學大學經營）接受體檢，看到報告單上出現「不排除腫瘤」，嚇出一身冷汗，而提前辦理退休，專心對抗肝癌；在過去4年多裡接受過切肝手術、肝臟動脈栓塞、標靶藥物治療及細胞免疫療法等各種方法，飽受病痛之苦，直到去年9月5日順利換肝，才擺脫生命的威脅。

▲換肝救父。（圖／高醫提供）

▲高醫一般及消化系外科主任莊世昌(左)向溫氏父女解說病情。（圖／高醫提供）

「我要當個換肝模範生！」溫先生換肝後毅然改掉過去日夜打拚、應酬飲酒的不良生活習慣，現在是早睡早起、飲食清淡，每天到公園散步、運動，過著清閒養生的日子，好好珍惜女兒捐出的寶貴肝臟。

高醫一般及消化系外科主任莊世昌表示，溫先生感染C肝多年，後來病情惡化為肝硬化及肝癌，期間曾接受內、外科各種療法，但仍一再復發，換肝是最後救命的希望。經評估比對，他的體型較大，需要的肝臟也比較多，而女兒體型較小，捐出60%肝臟的手術風險較高，但移植團隊仍克服手術的難度，一圓其救父的心願。

莊世昌主任指出，捐肝者手術後一個月就可恢復正常生活，半年內肝臟就會慢慢再生，而且不影響懷孕生子。溫小姐能順利懷孕，與父親同「肝」共苦，努力延續下一代薪火，令醫療團隊感動與欣慰。

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