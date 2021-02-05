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外送員送餐被挑逗！漂亮小姐姐撒嬌「肉償服務費」　開門震驚爽翻

▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲外送員凌晨送餐，竟然有艷遇？...（圖／非當事人／記者呂佳賢攝）

網搜小組／柯沛辰報導

一名外送員在臉書表示，他3日凌晨接到宵夜訂單，沒想到客人竟是漂亮幽默的小姐姐，還多次傳訊露骨挑逗，讓他忍不住截圖對話，並請益廣大網友「我該怎麼辦？」引發熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出7張對話截圖，從中可見，女子一開始請他幫忙買菸、拿免洗筷，他開玩笑說「等等加收200％服務費，謝謝老闆！」怎料女子竟回應「可以用肉體償還」、「呃，雖然我單身很久了，但想想還是有點母湯」。

▼起初雙方對話很正常。（圖／爆廢公社）

▲▼外送員送餐被挑逗！漂亮小姐姐撒嬌「肉償服務費」　開門震驚爽翻。（圖／爆廢公社）

▲▼外送員送餐被挑逗！漂亮小姐姐撒嬌「肉償服務費」　開門震驚爽翻。（圖／爆廢公社）

原PO擔心釀成誤會，趕緊澄清「開玩笑的，菸買好囉！」怎料女子玩性大發，繼續挑逗「那你要先再回小七買一下套套喔」。原PO看完進退兩難，一度笑回「我還在店門口」，但後來想想不妥，馬上補了一句「等等見，我馬上到！」

不過，女子仍狂撩原PO，甚至送上一個親親表情，「現在可以快，但是等一下可就不能快唷！」原PO難以招架，也認為剛剛回得太過火，開始求饒「對不起，我錯了，請您給我好評就好！」

▼女子突然大尺度挑逗，「可以用肉體償還嗎（服務費）？」（圖／爆廢公社，下同）

▲▼外送員送餐被挑逗！漂亮小姐姐撒嬌「肉償服務費」　開門震驚爽翻。（圖／爆廢公社）

▲▼外送員送餐被挑逗！漂亮小姐姐撒嬌「肉償服務費」　開門震驚爽翻。（圖／爆廢公社）

本以為事件到此結束，怎料女子又問「你身上有6千嗎」、「我要拿7千塊的內衣給你，上來6206，6樓」。事發至此，原PO徹底慌了，「這這這...」但女子似乎已經等不及，又問了一句「到了嗎？」、「我們準備好了！」

▲▼外送員送餐被挑逗！漂亮小姐姐撒嬌「肉償服務費」　開門震驚爽翻。（圖／爆廢公社）

▲▼外送員送餐被挑逗！漂亮小姐姐撒嬌「肉償服務費」　開門震驚爽翻。（圖／爆廢公社）

▲▼外送員送餐被挑逗！漂亮小姐姐撒嬌「肉償服務費」　開門震驚爽翻。（圖／爆廢公社）

原PO不知道該怎麼辦，立刻截圖分享這段送餐奇遇，並求助廣大網友「我該怎麼辦？」許多男網友看完羨慕不已，「所以我說小姐姐的照片呢」、「人帥真好」、「卡位聽後續」、「期待下集」、「不要騙我，這分明是SOD劇情」、「可惡阿，我也要去當外送員！」

還有人猜測，「不怕羊入虎口嗎，會不會打開門是阿姨」、「未看先猜是男生」、「這種是仙人跳吧」、「會不會隔天少一顆腎」、「小心人醜變翁...」、「結果開門是黃金十二好漢想跟你蕉流蕉流」、「一進門，三個男的，拿球棒在等你？」

不久後，原PO現身回應，開門後看到4個女生，真的算蠻漂亮的，讓他又驚又喜，但他「俗辣」，收完錢就落跑趕送下一單，也沒要聯絡方式，難怪自己憑實力單身7年，「還好開門的不是阿姨，也不是男生，怕爆！」掀起熱議。

▼網友瘋狂敲碗，想知道後續發展。（圖／爆廢公社）

▲▼外送員送餐被挑逗！漂亮小姐姐撒嬌「肉償服務費」　開門震驚爽翻。（圖／爆廢公社）

▼原PO終於現身了！！！（圖／爆廢公社）

▲▼外送員送餐被挑逗！漂亮小姐姐撒嬌「肉償服務費」　開門震驚爽翻。（圖／爆廢公社）

▲▼外送員送餐被挑逗！漂亮小姐姐撒嬌「肉償服務費」　開門震驚爽翻。（圖／爆廢公社）

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▼原PO在下方回覆網友們的疑惑。（圖／爆廢公社）

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