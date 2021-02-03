▲外送員穿財神裝，還祝賀吉祥話，讓客人看傻！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

「他一下車我滿臉問號！」高雄一名女網友驚呼，最近訂外送，豈料送餐的外送員打扮特別喜氣，一邊撐開春聯，一邊祝賀恭喜發財，接著豪送糖果與紅包後，才遞上餐點給原PO，讓她不禁噴笑大讚！照片貼出後，掀起萬人朝聖，不少網友也在路邊看到外送員本尊，「他是三民區大紅人！」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》興奮直呼，昨（2）日訂Uber Eats外送，結果外送員喜氣變裝，一身紅通通騎著機車抵達，「這是我遇到最特別的吳博毅外送員，他一下車我滿臉問號...」

[廣告]請繼續往下閱讀...

更爆笑的是，外送員恥度大開，先是熟練拿出「恭喜發財」的春聯，接著唸唸有詞，要祝賀原PO新年如意，甚至還大方送糖果跟紅包，讓原PO既感動又好笑，「我有詢問他能否錄影，他很大方，超歡樂的啦！」

照片曝光後，引來1.2萬名網友刷讚，紛紛笑回「這人超棒的欸，加小費多給一點點」、「這一定要給小費支持了」、「好有心的外送員耶～歡樂工作」、「把工作融入於生活並樂在其中的體現」、「也太歡樂，外送財神爺」、「希望外送員本人可以上來回應」、「他車子貼山珍海味耶」、「財神爺送上門，小費給爆」。

▲網友敲碗本尊回應！（圖／翻攝爆廢公社二館）



留言串中，不少網友也曾遇到「財神外送員」本尊，「我也遇到他了，他是三民區大紅人，去年耶誕前幾天也看過他在左營，當時他穿聖誕裝扮聖誕老公公」、「我在路上也有看到，真的好敬業啊」、「真好！我是在五福路上看到的！還想請他跳財神呢」。

根據網友透露的線索，財神外送哥似乎常出沒在高雄，從各種角度的照片可見，對方別出心裁，安全帽上特地綁了財神官帽，保溫箱上頭黏著金色Q版牛寶寶，下方對聯則寫上「迎春接福、吃飽喝足」，讓路上民眾紛紛看了目不轉睛。

▼另有網友分享，熊貓財神外送員！（圖／翻攝爆廢公社二館）

