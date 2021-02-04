觀光船屏東翻覆藏大批毒品　20公斤「鐵觀音安毒」漂到萬里

記者郭世賢／新北報導

2020年5月12日林姓男子與3名友人到新北市萬里區漁澳路釣魚時，發現海面上飄浮著不明包裹。林男等心生好奇，打撈上岸發現為簡體字印刷之「鐵觀音」字樣包裝茶葉包計20包，封後內竟為不明白色冰晶狀物體，林男立即將包裹載至金山警分局野柳派出所報案。經鑑識小隊到場採證，該包裹總重計20.8公斤，檢測後呈現安非他命毒品反應。

▲觀光船運毒翻覆漂「萬里」，釣客驚見簡體「20包鐵觀音」20.8kg毒品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山警分局獲報後立即成立專案小組，擴大調閱進出岸邊車輛監視器畫面分析來往人車。懷疑與海巡署及高雄市警方2020年4月14日在屏東外海查獲「日翔12號」遊艇翻船走私案中，查獲真空茶葉包裝之安非他命具有高度關聯性。

▲民眾打撈上岸發現為簡體字印刷之「鐵觀音」字樣包裝茶葉包計20包。

專案小組派員南下比對，其印製字樣及位置均極為相似，據以向上溯源、分析該兩案毒品外包裝、成分質譜分析及洋流潮汐圖等數據比對發現有高度重疊性，遂於2020年12月報請基隆地檢署指揮偵辦。

李姓船長與張姓押貨人2020年4月14日傍晚駕駛「日翔12號」自高雄港出發，於15日上午10點抵達公海海域後，自運毒母船搬運第二級毒品甲基安非他命649公斤及第三級毒品K他命190公斤至「日翔12號」船艙內藏放，繼續駛往台東外海。沒想到，船隻同月18日行經巴士海峽時，因載重不均、海象不佳翻覆，船上人員全跳船逃生，放生船隻漂流至屏東縣恆春鎮後壁湖外海3浬處。

▲簡體字印刷之「鐵觀音」字樣包裝茶葉包。

專案小組全程監控、掌握上開狀況，為向上溯源，按兵不動，以救難名義掩護，將船隻拖帶返港，先在船艙內查獲第二級毒品甲基安非他命540包（毛重573.9公斤）、第三級毒品K他命120包（毛重126公斤），另於岸際陸續尋獲第二級毒品甲基安非他命9包（毛重8.6公斤）及第三級毒品K他命50包（毛重52.7公斤）。

法務部高雄看守所借詢在押許姓、李姓及莊姓犯嫌，嫌犯坦承該茶葉包為同案走私船隻翻覆時隨洋流漂散；另主要策劃走私犯嫌目前未到案，警方將持續追查，以求除惡務盡。

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