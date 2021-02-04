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北市電動機車汰購補助飆上9千元　加上中央補助每輛可達1.9萬

▲電動機車。（資料照／記者游鎧丞攝）

▲民眾騎電動機車行經台北橋。（資料照／記者游鎧丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

為因應2050年全球淨零排碳及運具電動化的潮流，加速減碳及持續改善空氣品質，並以2030年PM2.5達WHO建議值10μg/m3為目標，台北市府環保局4日公告「110-112年電動機車補助計畫」，每年預計投入約1.56億元補助汰購或新購電動機車。110年汰購電動機車，除中央補助外，北市補助金額較109年增為3倍，每輛最高加碼補助9000元，汰購電動機車總計最高可獲補助1萬9千元（含環保署及經濟部），盼藉此淘汰老舊機車及加速運具新能源化，期能促成112年電動機車占比達12%以上，119年占比達30%以上。

此外，除補助汰購電動機車外，新增新購電動機車補助，每輛最高加碼補助4000元，110年新購電動機車最高可獲1萬1千元補助（含環保署及經濟部）；另具中低收入戶身分者，新購或汰購皆可再額外加碼1萬元，3年共計將提供7萬9500輛電動機車補助名額。

環保局補充，台北市無大型工廠，空氣污染來源主要為車輛廢氣，近年積極執行清新空氣行動計畫，針對老舊機車加強汰換，北市燃油機車數量已連續8年負成長，109年北市PM2.5年平均濃度為12.1μg/m3，接近美國標準（12μg/m3），六都最佳。本補助方案預估總減量效益可達每年二氧化碳減量 2.6萬公噸、非甲烷碳氫化合物342.4 公噸、PM2.5 3.6公噸。

環保局進一步表示，除提供汰購及新購加碼補助政策外，亦結合交通局推動電動運具促進計畫，積極建構友善電動機車使用環境， 110至111年換電站將由156站增至250站以上，確保基礎建設完善，建立友善使用環境。此外，針對電動機車提供四免優惠，除免燃料稅、免牌照稅外，台北市停管處自107年5月1日起規劃至電動機車數成長至13.5％前，電動機車於該處轄管路邊停車格及路外停車場享停車免費優惠，公有充電站皆提供免費充電服務。

環保局強調，本補助計畫名額有限，依送件先後，額滿為止，欲申請者可至環保局網站補助專區下載申請表格，至線上申辦系統完成申請流程，另可透過台北市環保局官方LINE@服務「定檢好康愛報報」，查詢定檢資料、接收電子化定檢通知及相關補助資訊等，民眾可直接掃描QR Code後點選加入。

▼北市環保局4日公布新的電動車補助政策。（圖／北市府提供）

▼北市環保局4日公布新的電動車補助政策。（圖／北市府提供）

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