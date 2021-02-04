在北車捷運「公然解放」...他站入口處猛搓！路過民眾全嚇壞

▲阿義在捷運內公然自慰。（圖／資料照，無關本案）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿義」（化名）日前在台北捷運內，公然將自己的褲子拉下，並裸露出生殖器，當場開始自慰，讓路過的民眾都相當傻眼。對此，台北地院審理後，依法判罰他新台幣5千元，得易服勞役。

判決指出，31歲的男子阿義日前在台北捷運北車站，淡水信義線往高鐵站入口旁的充電處，為不特定人得以共見共聞之地點，竟意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，於晚間8時許，在上開地點，將其生殖器裸露於褲外，並用手握住自身生殖器不斷上下套弄，以此方式達成自慰，誇張的行徑讓路過的民眾都嚇壞了，感趕忙通報站務人員前往處理。

阿義被捕之後對自身犯行坦承不諱，且又有證人之證詞、現場照片數張可佐證，而阿義的自白也與事實相符，因此其犯嫌勘以認定。對此，法官認為，阿義公然猥褻之行為，已經敗壞社會風俗，造成被害人心理不適，所為誠屬可議，惟念其犯案後坦承犯行，態度尚屬非劣，兼衡其犯罪目的、動機、手段、生活狀況、前無犯罪科刑紀錄、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，處罰金新台幣5千元，如易服勞役，以新台幣1千元折算一日。

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