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工人拆房坍塌2F墜下！遭「怪手重壓」慘死　驚悚影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

台中市北屯區3日下午有一處工地發生工安意外，71歲蔡姓怪手駕駛在執行廢棄幼稚園拆除作業時，準備將幼稚園的外牆往工地內部拉，不料下一秒整個建築瞬間發生傾斜坍塌情況，怪手也從2F翻落，蔡男當場被壓在怪手底下，救出後送醫不治。勞檢單位表示，不排除工序有問題才會發生事故。

▲▼台中工安意外。（圖／民眾提供）

▲蔡男被怪手壓在底下，救出後送醫仍傷重不治。（圖／民眾提供）

事件發生在台中北屯區一處廢棄幼稚園，當時蔡男駕駛怪手與另一輛怪手合作，準備把廢棄幼稚園往工地內部拉，卻沒有發現下盤地基早就被掏空，結果作業到一半建築物就突然往左倒塌，他連同怪手一起從2F翻落，他更是當場被怪手壓在底下，導致重傷失去呼吸心跳。

目擊者表示，當時他正在對面的人行道，突然看見前方的幼稚園發生坍塌，一輛怪手（蔡男駕駛）瞬間從2F翻落，另外一輛怪手則是重心不穩往前傾斜，建築物坍塌的時候，部分碎片衝到馬路上，差一點就波及到正在停等紅燈的車輛，畫面看起來相當驚悚。

▲▼工人拆房遇坍塌2F墜下！遭怪手重壓慘死　驚悚影片曝光。（圖／東森新聞）

▲幼稚園坍塌影片曝光。（圖／東森新聞）

警方表示，他們趕到現場後，蔡男已經被救出，不過已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。勞動部職安中心主任萬榮富表示，「不排除他的工序是有問題，我們一般拆除工序依規定是要由上而下，看它整片牆倒塌顯然是上部沒有拆除完成，他就直接從下部拆，造成支撐不足倒塌。」

勞檢單位認為，應該是拆除工序發生問題，後續會派人到場調查釐清，加上發現幼稚園沒有合法拆除執照，就擅自開工進行拆除工程，除了會勒令停工外，相關負責人將視違法情況，交由檢警依法偵辦。

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