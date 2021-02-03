越南爆「感染源不明」大規模群聚　即起列「中低風險國」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，越南近期爆發感染源不明的大規模群聚，迄今累計271例本土感染者，疫情熱點集中在北部海陽省，但相關病例分布已擴及10個省市，當局研判具爆發次波疫情風險，即日起將該國自低風險國家調整至中低風險國家。

根據中心監測資料顯示，全球累計103,802,724例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國26,531,092例、印度10,766,245例、巴西9,283,418例、俄羅斯3,884,730例及英國3,852,623例為多；病例中2,257,908例死亡，以美國455,201例、巴西226,309例、墨西哥159,100例、印度154,486例及英國108,013例為多。

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另外，國內今日新增2例境外移入COVID-19病例（案917至918），截至目前累計160,437例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含155,366例排除），其中917例確診，分別為803例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中8人死亡、834人解除隔離、75人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關（構）等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

各國感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、馬紹爾群島、柬埔寨。

中低感染風險國家/地區：澳洲、新加坡、越南。

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