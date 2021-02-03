金牛年「最強3天補財庫吉日」曝光　想發財別錯放

▲農曆春節中，有3個最強補財庫吉日，初四迎財神是其一。（圖／鏡週刊，下同）

圖、文／鏡週刊

農曆新年到，把握吉日吉時補財庫。常說正月元宵節前，祭袓、拜神、走春能帶旺財運，再配合家中財位添風水，更能迎來財神爺關照金牛年。

拜財神，心誠則靈，補財庫，天天可行，但一年之中，總有幾個特別的吉日是最強補運日，以農曆春節期間來說，就有3個最強補財庫吉日，分別是大年初一、大年初四迎財神、正月十五元宵節（天官大帝聖誕）。

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全台北中南各地都有靈驗財神廟，包括新北金山五路財神廟、中和烘爐地南山福德宮、南投竹山紫南宮、雲林北港武德宮、高雄關帝廟、屏東車城福安宮等。過去本刊採訪小組也有實地採訪後，攝影記者全員抽中尾牙獎金的好運勢。

此外，春節在家也能迎財神，相傳大年初四是眾神重臨人間的日子，民間有「送神早、接神遲」的說法，所以午後接神不晚，相傳初五是五路財神誕辰，有人為了避免財神被別人接走，為爭利市，也有初四晚上迎財神的習俗。當天記得準備三牲、酒菜、水果、甜茶和發糕等，越豐富越好。

平常住都會區大樓的民眾，室內如果沒有神明廳，可以打開窗戶、大門，朝門外拜拜迎財神，或者就近到附近香火鼎盛的土地公廟或財神廟拜拜。而2021年的財位在西方，命理老師湯鎮偉指出，不論家裡是坐北朝南或東向西，可以用手機App找出西方位置，讓家裡的西方財位保持乾淨，想要滾動流年財運則可擺一盆水或聚寶盆，最好是原地滾動的流水盆，風生水起，財運更活絡。



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