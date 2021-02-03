大掃除閃到腰、下背痛「春節痛痛症候群」發作！靠3運動緩解

文／華人健康網

春節將至，又是大掃除的關鍵時刻，或是紛紛開車返鄉，不少人突然「閃到腰」，或出現腰酸背痛、下背痛的困擾。根據統計數據顯示，高達八成五的成年人一輩子至少經歷過一次下背痛，任何時候一個月內發生下背痛到影響日常活動更有二成三的比例。常見危險因子包含抽菸、肥胖、年紀、女性、身心上吃重的工作、長時間久坐不動及身心症、焦慮、憂鬱症等心理因素。

「閃到腰」通常是肌肉韌帶拉傷所造成，屬於非特異性下背痛

安南醫院復健科洪啟堯醫師表示，超過八成下背痛病人屬非特異性下背痛，亦即疼痛本身並非特定疾病，或結構異常所引起。許多人彎腰搬重後「閃到腰」就是這類型，通常是肌肉韌帶拉傷所造成，所幸疼痛來去都快，大多幾周內即可緩解，可使用熱敷、止痛藥來減緩不舒服，如疼痛減緩至可忍受程度，可多走動幫助放鬆痙攣肌肉及加速復原，切忌勿長時間臥床。

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安南醫院復健科洪啟堯醫師表示，超過八成下背痛病人屬非特異性下背痛，亦即疼痛本身並非特定疾病，或結構異常所引起。許多人彎腰搬重後「閃到腰」就是這類型。（圖片提供／安南醫院）

軀幹之核心運動包括步行、慢跑、游泳等，都可有效預防下背痛

洪啟堯醫師強調，任何疾病皆是預防勝於治療，不論是促進心肺耐力的有氧運動，例如步行、慢跑、游泳等，或針對軀幹之核心運動，都可有效預防下背痛，重點是保持身體活動。另外，需搬重物時避免直接彎腰，而是彎髖及膝關節，注意不憋氣，挺直軀幹緊縮腹部肌群，讓負荷盡可能靠近身體中心。假若工作上須長時間坐或站，記得要時常變換姿勢，例如久站時前方可放置小矮凳，讓雙腳可短暫輪流踩踏，而久坐時可頻繁變換坐姿，或每25分鐘時就起身做伸展或走動。

下背痛大多為良性，但也可能潛藏一些嚴重情形需要注意

甚麼情況需要看醫生呢？ 洪啟堯醫師表示，雖然下背痛大多為良性，但有時也可能潛藏一些嚴重情形包含感染、腫瘤、骨折、脊髓壓迫或馬尾症候群。要注意是，如果七十歲以上長者有新背痛發生、躺著甚至晚上休息時會痛醒、不明原因發燒或體重減輕、曾得過癌症、免疫功能異常或長期使用類固醇、老年人背痛前有跌倒或意外撞擊過、疼痛牽引至下肢或痠麻無力、伴隨大小便控制或性功能問題、疼痛超過四周沒好等以上狀況者，建議最好尋求復健科醫師診療。

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