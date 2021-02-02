趙少康重返國民黨　藍委林文瑞喊話黨中央：勿追捧英雄主義

▲國民黨立委林文瑞。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

資深媒體人趙少康1日拋震撼彈宣布重回國民黨，並有意角逐黨主席大位，但是否符合參選資格尚待釐清。國民黨立委、中央常務委員林文瑞喊話，國民黨需要的是更多的溝通與團結，而非追捧英雄主義，並提醒國民黨借鏡過往經驗，不可再因特定人選而恣意破壞現行規定。

林文瑞2日表示，回觀過去歷史，國民黨曾多次因人設事、例外修改規定，但最終卻未能達到預期成效。他認為「前事不忘，後事之師」，國民黨應借鏡過往經驗，萬不可再因特定人選而恣意破壞現行規定。

林文瑞表示，國民黨是個具有126年歷史的政黨，如今面對霸道且頑固的執政黨，國民黨需要的是更多的溝通與團結，而非追捧英雄主義。「我始終相信黨員才是一個政黨的根基，而中國國民黨的領導人應該具備創新力、凝聚力，得以團結黨員及國人意志，有效掌握真正的台灣民意，如此才是挽救本黨的正道。」

林文瑞表示，他長期以來勤走基層，始終為國民黨改革而奮鬥、努力，堅信國民黨的再起，必定源起基層黨員，「成功不必在我，但中華民國及中國國民黨已經沒有再失敗的本錢」，最後他呼籲全國有志青年一起加入國民黨，共同為台灣創造更好的明天。

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