5寶爸4個孩子發展遲緩！早療師本周進駐輔導　暫不安置原因曝光

記者游瓊華／台中報導

台中五寶爸諸多爭議引發網友關注，現又傳出江家5個小孩有4個因長期待在家中，缺乏刺激、學習等，出現語言、表達能力上遲緩。台中市社會局透露，已經請早療老師介入協助輔導4個孩子，從這個星期開始，每周一次。

社會局表示，江家五個小孩分別是7個月，2歲、3歲、4歲以及5歲，五個孩子都由五寶爸夫妻自己帶，其中，老大曾短暫上過幼兒園，但因江父爬不起來送孩子上學所以中斷。社工評估，除了住院的老五年紀太小孩無法評估外，其餘4個孩子都因為長期待在家中，缺乏多樣刺激等，都有語言、表達上的遲緩，每個孩子的情況都不一。

社會局也說，目前已經安排早療老師進駐協助，每周一次幫4個孩子進行早療課程。至於外界關注，小孩是否應該接受安置，社會局也強調，因為小孩子跟父母親之間依附關係非常好，所以除非照顧不周才會考慮，但強調會「滾動式」掌握狀況處理。

【14：20更新】針對五寶爸案，臺中市政府社會局說明最新進度如下：

燙傷的么兒預計在本週進行植皮手術，社工觀察媽媽在醫院照顧情形，均能配合醫護人員，也會主動安撫小孩；孩子恢復情形良好；爸爸在家陪伴照顧另外四個小孩。

老二在108年評估確定為遲緩，先前教保員到家中執行早療服務時，發現其他小孩疑似遲緩，所以一併列入早療對象。上個月因個案搬家，早療單位更換，現已在本週恢復早療。

再次請各位媒體好友幫忙，五寶爸一家為「兒少保護個案」，請大家一起保護孩子，勿過度報導，勿過度放大。社會局盡力配合各位的需求，但請體諒社工們和個案維持關係不易，我們都希望扶持父母站起來，不希望有憾事發生。

日後針對五寶爸一案，社會局不再個別回覆，如有重大進度，將統一在媒體群組說明，懇請各位，給這個家庭多一點時間和空間，真心感謝。

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