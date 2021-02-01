　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5寶爸4個孩子發展遲緩！早療師本周進駐輔導　暫不安置原因曝光

▲五寶爸。（圖／資料照）

記者游瓊華／台中報導

台中五寶爸諸多爭議引發網友關注，現又傳出江家5個小孩有4個因長期待在家中，缺乏刺激、學習等，出現語言、表達能力上遲緩。台中市社會局透露，已經請早療老師介入協助輔導4個孩子，從這個星期開始，每周一次。

社會局表示，江家五個小孩分別是7個月，2歲、3歲、4歲以及5歲，五個孩子都由五寶爸夫妻自己帶，其中，老大曾短暫上過幼兒園，但因江父爬不起來送孩子上學所以中斷。社工評估，除了住院的老五年紀太小孩無法評估外，其餘4個孩子都因為長期待在家中，缺乏多樣刺激等，都有語言、表達上的遲緩，每個孩子的情況都不一。

社會局也說，目前已經安排早療老師進駐協助，每周一次幫4個孩子進行早療課程。至於外界關注，小孩是否應該接受安置，社會局也強調，因為小孩子跟父母親之間依附關係非常好，所以除非照顧不周才會考慮，但強調會「滾動式」掌握狀況處理。

【14：20更新】針對五寶爸案，臺中市政府社會局說明最新進度如下：

燙傷的么兒預計在本週進行植皮手術，社工觀察媽媽在醫院照顧情形，均能配合醫護人員，也會主動安撫小孩；孩子恢復情形良好；爸爸在家陪伴照顧另外四個小孩。

老二在108年評估確定為遲緩，先前教保員到家中執行早療服務時，發現其他小孩疑似遲緩，所以一併列入早療對象。上個月因個案搬家，早療單位更換，現已在本週恢復早療。

再次請各位媒體好友幫忙，五寶爸一家為「兒少保護個案」，請大家一起保護孩子，勿過度報導，勿過度放大。社會局盡力配合各位的需求，但請體諒社工們和個案維持關係不易，我們都希望扶持父母站起來，不希望有憾事發生。

日後針對五寶爸一案，社會局不再個別回覆，如有重大進度，將統一在媒體群組說明，懇請各位，給這個家庭多一點時間和空間，真心感謝。

【更多新聞】

5寶爸爭議不斷「拒接電話」　台中行善團發年菜聯繫不到他

情人節最佳禮物首選

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
升級iOS 14.4更省電！2款iPhone更新後續航暴增
尾牙爽中8000！菜鳥尷尬「怎安穩存活下來」　網曝真心話
案908把病毒帶進社區？陳時中：不敢說沒有風險
部桃隔離人數增至4337人　最新採檢結果出爐
部桃啟動清零計畫　全面做PCR、抗體檢測
快訊／本土+0　增1日本境外移入「採檢8次確診」
LIVE／第二家院內感染「再增匡列者」　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老虎最怕癢...裝潢老闆「一陽指」戳酒促妹腋下　性騷罪起訴

智商151數學天后給學生吃剩菜！炫專收薇閣　暗示家長送香奈兒包

屏東萬丹地區出現假鈔　3要訣辨識「摸一摸、看一看、轉一轉」

狂偷太陽能電纜線...屏東男家「全是贓物」！被逮後下場慘了

擦撞人行道推輪椅父子...騎士摔倒擦傷　小客車再撞機車竟逃逸

5寶爸4個孩子發展遲緩！早療師本周進駐輔導　暫不安置原因曝光

2021才過1個月…新北車禍「3原因」奪18命　警分析避開死神關鍵

防搶演練不忘防疫　「歹徒」量完體溫開槍喊：搶劫啦

赴港創業拍電影《乘風》　BNB執行長搭檔回台吸金上億被起訴

桃園騎士遭陌生人安全帽痛毆　男到案辯：他用遠光燈照我

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

老虎最怕癢...裝潢老闆「一陽指」戳酒促妹腋下　性騷罪起訴

智商151數學天后給學生吃剩菜！炫專收薇閣　暗示家長送香奈兒包

屏東萬丹地區出現假鈔　3要訣辨識「摸一摸、看一看、轉一轉」

狂偷太陽能電纜線...屏東男家「全是贓物」！被逮後下場慘了

擦撞人行道推輪椅父子...騎士摔倒擦傷　小客車再撞機車竟逃逸

5寶爸4個孩子發展遲緩！早療師本周進駐輔導　暫不安置原因曝光

2021才過1個月…新北車禍「3原因」奪18命　警分析避開死神關鍵

防搶演練不忘防疫　「歹徒」量完體溫開槍喊：搶劫啦

赴港創業拍電影《乘風》　BNB執行長搭檔回台吸金上億被起訴

桃園騎士遭陌生人安全帽痛毆　男到案辯：他用遠光燈照我

「政治金童」趙少康旋風不輸韓國瑜　無黨籍戰北縣立委得23.5萬票

黃偉哲恭請安平開台天后宮「安平媽」護身符　贈送返鄉台南人保平安

再傳輝瑞疫苗「農曆年後」抵台？陳時中「再駁斥」：確定有就會說

多汁剝皮辣椒雞＋超澎湃蔬菜！台中高CP值舒肥餐　必搭滑嫩溫泉蛋

保時捷霸停車位挨轟「有錢買車沒錢停？」　管委會硬起來：已上鎖

為了工作一周鏟肉3公斤　楊晴「魔鬼訓練」嚐苦頭

桃園電子煙危害防制自治條例　近期公布施行最高可罸5萬

趙少康重返國民黨　新黨：盼他把「新黨精神」帶回藍營

豐德公園為鄰享綠意生活　ET小編開箱八德美居「涵悅+」

點外送備註最後一餐…老闆接單「急做3舉動」關心　顧客暖哭了！

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

即／墾丁晚間驚傳火警！福容飯店回應

5寶爸前雇主喊話再幫：肯吃苦保障底薪5萬

5寶爸4個孩子發展遲緩！早療師本周進駐輔導

高中女「傳裸照救人」慘淪慾女！狼友狂肉搜崩潰

兒時玩伴一通電話　他「轉交包裹」從大老闆變流亡逃犯

網路釣魚偷帳密　3天21人被害「捲300萬」

Uber司機恐攻酒駕撞死女騎士　殺人罪重判定讞

轎車自撞2死！儀表板時速停在100　他最後PO文曝光

福生三號起火　船長、船員竟遭行刑式槍決！綁屍丟海

設局拉女兒進摩鐵！讓前十大要犯猥褻　媽：他是好男人

疑妻外遇裝GPS跟蹤　夫驚見竹科女

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

屁孩重劃區「炸街」失速撞電箱

更多熱門

相關新聞

5寶爸小兒子燙傷意外？潔哥揭「2疑點」

5寶爸小兒子燙傷意外？潔哥揭「2疑點」

台中5寶爸因販售嬰兒車替女兒籌醫藥費，引發社會關注，如今又傳出年僅7個月大的小兒子因燒燙傷住進加護病房。網紅潔哥（李秉潔）就痛批：「現在是不是小孩醫藥費不夠又要幫忙了？」

他直擊悲劇「很多5寶爸這種家庭」

他直擊悲劇「很多5寶爸這種家庭」

5寶爸沒錢一直生？女主播曝可怕內幕

5寶爸沒錢一直生？女主播曝可怕內幕

5寶爸退租留垃圾「被勸一句話」　腦羞嗆告房東

5寶爸退租留垃圾「被勸一句話」　腦羞嗆告房東

27歲正妹也生5孩　隔空喊「願幫助那5個小孩」

27歲正妹也生5孩　隔空喊「願幫助那5個小孩」

關鍵字：

5寶爸發展遲緩早療

讀者迴響

熱門新聞

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面