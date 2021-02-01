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韓網心理測驗準炸！剪指甲「從這1指開始」…習慣把自己藏起來

網搜小組／綜合報導

「直覺動作」會顯現出一個人的個性，甚至可以看出性格、做事態度等等！韓網「퀴즈코리아」日前貼出一個「剪指甲」的心理測驗，只要看自己從哪隻手指開始剪指甲，就可以看出自己的性格。Podcast節目「八年級生」1日推出最新一集，就在節目上大玩這個心理測驗，一起來看看結果如何吧！

→如果你是……從大拇指開始剪的人！
你認為不管發生什麼事，都有它的道理，所以比較順其自然，也是「船到橋頭自然直」派的人，甚至不會特別去做些額外的事影響結果。另外你還認為，凡事按部就班就好，不喜歡太大的變動，你的宗旨就是「無為而治」。

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→如果你是……從食指開始剪的人！
你認為無形的事情很重要，金錢或物質類的東西並不是第一，這類人不會為了利益做出違背良心的事。你的原則就是「正直、誠實的態度」，也因為這個態度，這類人常常獲得許多人的尊重和信任。

▲▼ 指甲刀,指甲剪,剪指甲 。（圖／取自pixabay）

▲剪指甲也可以看出一個人的性格。（示意圖／Pixabay）

→如果你是……從中指開始剪的人！
你熱愛挑戰，甚至專挑一些別人不敢做的事情來做，而且這類人不會被別人說的話或行動影響，所以就算受到他人冷嘲熱諷，也會堅持到底，一旦做出決定，就會全速向目標邁進。

→如果你是……從無名指開始剪的人！
你不僅是一個內向的人，因為擔心別人對自己有意見，所以寧願把自己真實的想法隱藏起來。但這類人只是習慣避免衝突，也討厭跟別人發生爭執，才會很少、甚至乾脆不表達自己的看法，選擇服從大多數人。

→如果你是……從小拇指開始剪的人！
你是個不輕易外顯情緒的人，對別人來說就像蒙上一層面紗的感覺、充滿神秘感。另外，這類人的處事風格比較低調，不會輕易向他人訴說心事，但若是遇到信任的人，就會馬上打開心扉。

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