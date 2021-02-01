台水六區處食品安全講座　共創「食」在安心優質環境

▲台水六區處特別邀請行政院農業委員會畜產試驗所加工組組長陳文賢擔任講師，宣導「畜產食品安全管理」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年起國內放寬含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，引發消費者對市售畜產品安全的疑慮，為培養正確食品安全資訊，台水六區處特別邀請行政院農業委員會畜產試驗所加工組組長陳文賢擔任講師，宣導「畜產食品安全管理」。

陳文賢組長為中興大學畜產學系博士，是國內畜產品加工研究及安全管理專業人員，2020年獲頒台灣農學會農業學術獎和優秀農業基層人員獎，陳組長於講習中說明食品安全管理的重要性，食品添加物功能及使用限制，CAS系統於肉品產業之標準操作，強調政府會落實「食安五環」政策：「從源頭控管、生產管理、加強查驗、加重罰則及全民監督」，為國人安全健康嚴格把關。

陳組長的精闢講解，讓員工瞭解含有瘦肉精的美豬，到底對國民身心健康有何影響，要如何才能避免攝取超標過多瘦肉精等疑問。

農曆春節將屆，是各種畜產品消費高峰日子，由於假新聞中食安問題是受關注話題，與國人健康息息相關，水公司運用安全維護講習，以興利防弊及預警風險方式，澄清不實謠言讓員工瞭解真相，提高食安認知，並擴大公民參與，台水六區政風室表示：透過「食安、水安、廉安、工安」機關國家才能安等五安共構的防禦政策，提高國家機關之安全防護，共創「食」在安心的優質環境。

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