黃芳彥逃美13年身亡　江啟臣：遺憾！但扁案應查清

記者羅婉庭／台北報導

針對新光醫院前副院長黃芳彥過世，國民黨主席江啟臣30日受訪時表示，很遺憾聽到這個消息，但司法歸司法，司法單位應將未查清的案件查清楚，才能對人民交代，民進黨不該用修法的方式來違法，這不是法治國家的做法。

▲出席國民黨聽公投系列活動。（圖／記者羅婉庭攝）

涉嫌國務機要費洗錢案逃到美國的前總統陳水扁家親信，也是前新光醫院副院長黃芳彥，日前驚傳在加州舉槍自盡。江啟臣30日上午出席活動後受訪表示，民進黨不該認為，不想違法就修法，這不是民主法治國家該有的事情，法治國家該做的事情是守法、執法，且修法也不是這樣修的。

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