她狂甩「全裸電臀」贏100鎂…下秒遭噁男包圍　摔落舞台死因成謎

▲瑪梅為了獎金上台甩臀。（圖／翻攝自YouTube／Ghblogspot）



記者張方瑀／綜合外電報導

非洲迦納一名女舞者日前在一場嘉年華會上，接受主持人的挑戰，只要「下半身全裸」在台上扭臀跳舞，就能獲得100美元的獎金。女舞者上台後，立刻有群男子湧上圍觀，甚至拉扯女舞者的衣服，沒想到曝光的影片結束沒多久，女舞者就意外摔落舞台身亡，而她的真正死因仍眾說紛紜。

根據《太陽報》、《每日星報》報導，來自迦納的20多歲舞者瑪梅（Maame Ama Broni）住在阿誇蒂亞（Akwatia）的難民營。她16日前往參加「家庭街頭狂歡節」（Family Street Carnival），當時舞台上的主持人表示，誰能脫掉褲子、下半身全裸到台上表演「電臀」，就能獲得100美元（約新台幣2828元）的獎賞。

▲有男子伸手拉瑪梅的衣服。（圖／翻攝自YouTube／Ghblogspot）



瑪梅立刻自願上台，而當天的影片也在網路上曝光；只見瑪梅真的下半身全裸上台，開始賣力地朝著觀眾扭動屁股，這時有一名男子先伸手將瑪梅的衣服往下拉，另一名男子則立刻將他的手撥開，接著瑪梅準備離開舞台，隨即被這群男子包圍，影片也在此刻中斷。

報導指出，瑪梅被這群男子包圍後，被擠到舞台的邊緣，結果不慎摔下台，頭部著地，緊急送醫仍不治身亡。但是當地媒體指出，瑪梅的密友透露，她是拿完獎金準備下台時，意外被電擊摔落，當她倒地時，身邊完全沒有任何人給予救援，最後瑪梅當場失去呼吸心跳。

面對眾說紛紜的死因，目前當地檢調單位已經展開調查，瑪梅的遺體也被送往驗屍，希望能早日查出真相；而主辦單位也緊急取消了這場狂歡節活動。

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