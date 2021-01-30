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快訊／恐怖代駕找到了！撞爛賓士…竟拖傷者下車丟包馬路落跑

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中市29日清晨發生一起嚴重車禍！一名男子開著價值200多萬的賓士C250與一輛廂型車發生碰撞，造成副駕駛座乘客受傷昏迷，但離譜的是，駕駛當下竟將傷者拖下車丟包後落跑。警方調查，據後座乘客供稱，該駕駛是代駕，而經警方追查，該名落跑駕駛於29日晚間到案，目前全案仍在釐清調查中。

▲恐怖丟包畫面曝！賓士過彎撞車　駕駛竟拖受傷乘客躺馬路落跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲代駕賓士卻撞車，駕駛竟拖受傷乘客躺馬路落跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

這起事故發生在29日清晨近6時許，一名男子載著2名酒醉乘客行經台中市西屯區，但卻不慎與一輛廂型車發生碰撞，但沒想到，男子當下竟將受傷昏迷的副駕駛座乘客拖下車，隨後逃逸無蹤。

對此，後座乘客供稱，賓士車是副駕駛王姓傷者的，自己與王男兩人聚餐後叫代駕來接送，未料發生車禍，自己並不認識代駕司機，但透過哪個APP或是業者叫代駕，後座乘客都推說不清楚，甚至在警方到場後就說要趕去醫院看朋友，隨即閃人，讓警方相當錯愕，直言「一定有鬼！三個人一定認識」。

案經警方追查，該名代駕29日晚間到案，而他向警方表示，他與車主是好朋友，但跟乘客並不認識，當初是因擔心車子爆炸起火，才將車主拖下車，至於落跑是因為，自己第一次碰上這麼嚴重的車禍，才不知所措逃離，全案目前正由警方積極偵辦中。

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