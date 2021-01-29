17歲少女公車遇鹹豬手襲臀　超狂司機下一站：警察局

▲男子公車伸鹹豬手被法官依「性騷擾防治法」判處拘役58天。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名17歲少女與友人搭乘公車時，行車中突警覺有人從後面以手指觸碰其臀部，回頭查看男子還不斷竊笑，她立即向公車司機求助，正好下一站是中壢警分局，司機直接靠站報警處理，該名菲律賓籍男子雖否認犯行，未獲法官採信，被依「性騷擾防治法」判處拘役58天。

該起公車內性騷擾事件，發生於2019年7月6日晚間8點多，少女與友人在中壢區搭乘公車，因公車幾乎客滿，她與友人坐在倒數第二排右側座位，約莫5分鐘，該名菲籍男子與3名友人上車並坐在最後一排。

少女指稱，行車過程感覺有東西不斷碰觸她的臀部，一開始並沒有察覺，後來發現可能是人的手，整個人立即從坐位起身，感覺後方男子似有前傾，懷疑是他從座椅縫隙伸手摸她的臀部，跟友人確認縫隙足夠伸手後便向司機求助。

法官傳喚少女友人及男子友人、司機作證，儘管該菲籍男子至今否認犯行，辯稱他忙著跟友人聊天，沒有伸手碰觸少女，可能是拉安全帶不慎碰到；但經前往案發公車實際模擬，認為只要身體往前傾，男子確實可以從縫隙伸手，安全帶、扣環的觸感也與手指不同，且少女與他素不相識，應無誣陷動機，因此男子說詞未獲採信。

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