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出版、書店業好消息！「圖書銷售免徵營業稅」正式上路

▲▼文化部長造訪台中獨立書店，推廣藝FUN券。（圖／記者林育綾攝）

▲「圖書銷售免徵營業稅」正式上路！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

圖書銷售免徵營業稅正式上路！為了促進出版產業發展，文化部經多年推動，多次和財政部研商取得共識，今（29）日會銜修正發布「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」，增訂圖書業者可為其所出版或進口的圖書（具ISBN/EISBN）申請免徵營業稅，自3月1日起所有獲得免稅認可的圖書銷售收入都免徵營業稅。

文化部長李永得表示，圖書不僅是文化商品，同時也是促進知識經濟的重要力量，感謝財政部及國家圖書館的支持，讓這次的免稅政策順利施行。圖書獲得免稅認可後，除了出版、進口業者之外，產業鏈中下游的經銷、零售業者，如書店、賣場、便利超商等，也都直接免徵營業稅，不必再重複申請，期待透過租稅優惠，減輕圖書產業的營運負擔，穩定知識根基。
 
文化部表示，免稅申請採全程線上作業，本國圖書直接整合介接國家圖書館ISBN/EISBN資料，進口圖書也可以由業者彙整清單後整批上傳申請，盡可能簡化申請程序，並於認可公告頁面提供認可圖書清單查詢、下載及API介接，方便業者查詢利用。
 
而110年1月底前已具有ISBN/EISBN的本國圖書，將可不經申請，直接由文化部和財政部審認；針對沒有ISBN/EISBN的圖書，國家圖書館也配合政策推行，調整ISBN編號準則，專案受理書號補申請，希望在110年3月1日免稅生效日起，市面上流通的圖書銷售都可以免稅。
 
有關申請網址、相關資料、申請系統教育訓練報名資訊，都可到文化部官網「圖書銷售免徵營業稅」專區查詢。
 
「圖書銷售免徵營業稅」資訊專區：https://www.moc.gov.tw/webarticle_121394.html

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文化藝術事業減免營業稅及娛樂線上申請系統：https://tax.moc.gov.tw/

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