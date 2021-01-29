賣不到10萬張！台鐵228連假車票「銷量減3成」　東部幹線還有車位

▲台鐵228連假車票開賣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局今日凌晨零時起開放228和平紀念日連假（2月26日至3月2日）訂票，截至今日上午9時止，總計完成6萬1,146筆、9萬8,724張訂票，訂票過程順利。

相比去年疏運期（109年2月27日至3月2日），當時一晚完成8萬8,079筆、13萬8,855張訂票，今年賣票數明顯減少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵局提醒，完成訂票者務必於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於1月31日上午9時重新釋出。

另2月26、27日及3月1日東線4班實名制列車(如附表)，將於1月30日（星期六）零時起開放109年12月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

▲台鐵228連假車票開賣，另開行返鄉實名制列車。（圖／台鐵局）

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往臺東方向

2月26日20時至2月27日14時，長途自強號座位已售完。

(二)臺東往臺北方向

3月1日9-16時，長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

(二)高雄往臺北方向

長途各車次自強號尚有座位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

長途各車次自強號尚有座位。

(二)臺東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花優惠復興號各日期及車次尚有座位。