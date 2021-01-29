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黃芳彥出身望族！愛妻癌逝「成敗繫扁家」　舉槍自盡客死他鄉

▲▼陳水扁哀悼黃芳彥。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲黃芳彥與總統陳水扁一家私交甚篤。（圖／翻攝臉書／黃重彥提供）

記者葉國吏／綜合報導　

涉及國務機要費洗錢案、前新光醫院副院長黃芳彥，在美國舉槍自盡身亡，引發國內政界討論。根據了解，黃芳彥出身南投望族，家中5兄弟都是醫師，1985年扁嫂吳淑珍出車禍到台大開刀，開始跟扁家建立起交情，多年後，黃芳彥先後經歷大兒子猝死、妻子罹患乳癌過世，陳水扁、吳淑珍夫婦伸出援手，讓他們成為莫逆之交。

黃芳彥出生南投縣草屯鎮望族，黃芳彥的父親黃維騰曾赴日本留學，擔任過台中客運和台中七信總經理；母親張愛信是前台中市長張啟仲的妹妹，而黃芳彥家裡5個兄弟均為醫師。

▲▼前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活多采多姿，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）。

▲前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活照曝光。（圖／黃重彥提供，下同）

1985年扁嫂吳淑珍出車禍送到台大醫院開刀，當時由黃芳彥擔任麻醉醫師，後來吳淑珍術後的復健工作則由黃芳彥擔任台大醫院物理治療師的妻子負責，從此讓彼此建立起好交情。不過多年後，黃芳彥先後歷經大兒子從美返台氣喘急性發作猝死、太太罹患乳癌過世，黃芳彥深受打擊。而陳水扁、吳淑珍夫婦當時常邀黃芳彥一起吃飯、聚會，幫助他走出陰霾，從此成為莫逆之交。

▲▼前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活多采多姿，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）。

2000年陳水扁參選總統時，黃芳彥擔任競選總部財委會主委，陳水扁當選後，更是安排黃芳彥擔任總統醫療團召集人，陳水扁的女兒陳幸妤還傳出認黃芳彥做乾爹。不過在陳水扁卸任後，黃芳彥因涉嫌協助吳淑珍藏匿鑽石、珠寶及新台幣6000萬元款項，特偵組2008年間認定違反洗錢防制法第2條第2款掩飾、寄藏他人因重大犯罪所得財物或財產上利益之罪，列為被告。最後黃芳彥搭機赴美未返台，最終發布通緝，時效至民國123年1月22日。

如今黃芳彥在美舉槍自盡結束生命，加州橘郡警察局法醫辦公室公開資訊指出，黃芳彥遺體已於今天解剖完畢，等候家屬領取。黃芳彥最終客死他鄉，令人不勝唏噓。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▲▼前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活多采多姿，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）。

 
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