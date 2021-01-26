走到超商廁所脫光...男大生「掀開門簾」10分鐘！目擊者全嚇壞

▲阿義於超商內做出脫去全身衣服的行徑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

台南一名男子「阿義」（化名）日前在某家超商內的廁所，將身上全數衣服脫去後，故意走到外面，將身體裸露出讓不特定人觀覽，誇張的行徑，讓在場人員都嚇壞了。對此，台南地院審理後，依犯公然猥褻罪，判處他3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，24歲的大學生阿義意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，於日前在走進台南某間超商的廁所內，於廁所內脫去身上衣物後，全身赤裸走到不特定人得以出入，且可共見共聞之廁所外走道，甚至還將門簾拉開約10幾分鐘，以此方式公然為猥褻之行為。

在場人員見狀後，嚇得趕忙報警處理，而阿義於警詢時也坦承確實為追求刺激而全身赤裸，並確實有將門簾拉開一點，其說法和證人說詞，與現場監視器翻拍照片、錄影光碟相符，因此事證明確，其犯行足以認定。對此，法官認為，阿義先前才因為公然猥褻案件，被處以緩起訴處分，未料他竟不知悔悟，竟然又用同一手法犯案。

法官認為，阿義赤裸身體於公共場所，不思自制，僅為滿足一己私慾追求刺激，無視旁人之觀感，且在全身赤裸之前，還有先確定該環境內是否有年輕男女，顯見其視法律於無物，所為破壞社會秩序與善良風俗，且欠缺尊重他人之觀念，並造成目擊者之心理驚嚇，審酌其智識程度、家庭經濟狀況等後，依法判其3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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