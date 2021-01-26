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嘉義大林慈濟醫院限縮探病次數...防疫勝敗決定於「三關鍵」

▲▼ 疫情升溫確保醫療量能 大林慈濟醫院管制升級 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 疫情升溫確保醫療量能 大林慈濟醫院管制升級 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國內新冠肺炎疫情升溫，大林慈濟醫院提升管制強度，除限縮病房探病次數為一次外，進入醫院採實名制登錄，自1月25日下午起，民眾需出示健保卡，並過卡才可進入，同時關閉感恩樓大門出入口，請民眾由大愛樓、B1停車場進出。感染管制中心呼籲做好戴口罩、勤洗手與保持適當社交距離來共度防疫考驗。

大林慈濟醫院感染管制中心表示，自1/25日下午1點半開始，醫院將恢復大門口健保卡讀卡，落實實名登錄，同時提醒部立桃園醫院相關被居家隔離或自主管理人士的篩檢。在出入口管制方面，自1月25日下午起，感恩樓大門暫停開放出入，民眾出入改為大愛樓大門（平常日6:45~21:00、假日7:50~17:40）、B1停車場入口（平常日7:50~17:40），急診大門僅供急診就醫進出。請來院民眾務必記得攜帶健保卡以便讀卡。

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自即日起病房探病次數由原來的上、下午各一次，限縮為上午一次，各加護病房探病時間為上午10時30分至11時，身心科病房為上午10時至11時，心蓮病房及一般病房探病時間為11時至11時30分，產後護理之家及住宿型長照機構每房開放一時段，其中一般病房及住宿型長照機構不開放星期六、日及國定假日探病。提醒探病民眾事先至網路預約探病智能系統（網址︰http://bit.ly/3cnHqw7）完成預約，填寫旅遊及接觸史，讓住院病患可以降低住院接觸傳染的機會。

▲▼ 疫情升溫確保醫療量能 大林慈濟醫院管制升級 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲圖說︰護理站消毒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

大林慈濟醫院感染管制中心表示，為防止疫情擴散，除門禁管制外，自即日起暫停志工在醫院的服務工作，院內社團暫停群聚活動，包括科遊及望年會等。各單位重新檢視分艙分流方案，同時加強院內環境清潔消毒，不讓病毒有可乘之機。

大林慈濟醫院感染管制中心主任王俊隆指出，目前院內就醫動線仍維持分流，有發燒、呼吸道症狀、旅遊史的民眾一律至急診戶外篩檢站進行檢查診斷，經由不同風險的病人做初步分流，以避免院內感染風險。提醒民眾正確佩戴口罩，遮好口鼻，使用後記得替換，口罩用完不亂丟，肥皂勤洗手，不方便洗手時，可用酒精消毒，盡量避免用手接觸眼口鼻，打噴嚏要摀住口鼻，記得保持社交距離，照顧好自己也能保護他人。

擔任大林慈濟醫院緊急應變副指揮官的副院長賴俊良指出，從去年的防疫經驗得知，防疫的基石在於口罩、手部衛生，與社交距離，呼籲一起努力，再度克服這波醫院感染的危機

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