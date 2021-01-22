嘉義市國中小寒假防疫措施升級　 學童須填活動軌跡紀錄表　





▲嘉義市國中小寒假活動落實防疫情措施再升級 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國內疫情升溫，嘉義市各國民中小學寒假21日開始，市府教育處為因應特殊傳染性肺炎疫情，要求各國中小學寒假集會活動（包含國中寒輔班、國小課照班及育樂營等活動）務必依循指揮中心2020年11月29日修正公布之「COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公眾集會」，妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度，並於寒假期間填寫活動軌跡紀錄表(如附件)，於開學後供各校造冊掌握。



若學校決定舉辦活動或課程，則應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施；若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，建議取消或延後舉辦。

此外，家長對於學校辦理集會活動有群聚風險疑慮，可自行決定參加與否，取消參加者得向主辦學校辦理退費事宜，如仍依規劃進行，應確實做好防疫注意事項相關規定。



教育處長林立生再次提醒各校，為維護學校師生健康，務必用最高規格的防疫措施與謹慎的態度，為學童提供健康的校園環境，包括事先掌握參加者資訊、活動空間之通風換氣情況、參加者之間的距離、活動持續時間及落實手部衛生及配戴口罩。參加者如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，或為指揮中心「具感染風險民眾追蹤管理機制」所列居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理及自主健康管理者，應在家休息不參加集會活動。

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