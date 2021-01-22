　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市國中小寒假防疫措施升級　 學童須填活動軌跡紀錄表　


▲▼ 國內疫情升溫，嘉義市國中小寒假活動落實防疫情措施再升級 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市國中小寒假活動落實防疫情措施再升級 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國內疫情升溫，嘉義市各國民中小學寒假21日開始，市府教育處為因應特殊傳染性肺炎疫情，要求各國中小學寒假集會活動（包含國中寒輔班、國小課照班及育樂營等活動）務必依循指揮中心2020年11月29日修正公布之「COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公眾集會」，妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度，並於寒假期間填寫活動軌跡紀錄表(如附件)，於開學後供各校造冊掌握。


若學校決定舉辦活動或課程，則應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施；若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，建議取消或延後舉辦。

▲▼ 國內疫情升溫，嘉義市國中小寒假活動落實防疫情措施再升級 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，家長對於學校辦理集會活動有群聚風險疑慮，可自行決定參加與否，取消參加者得向主辦學校辦理退費事宜，如仍依規劃進行，應確實做好防疫注意事項相關規定。

▲▼ 國內疫情升溫，嘉義市國中小寒假活動落實防疫情措施再升級 。（圖／記者翁伊森翻攝）


教育處長林立生再次提醒各校，為維護學校師生健康，務必用最高規格的防疫措施與謹慎的態度，為學童提供健康的校園環境，包括事先掌握參加者資訊、活動空間之通風換氣情況、參加者之間的距離、活動持續時間及落實手部衛生及配戴口罩。參加者如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，或為指揮中心「具感染風險民眾追蹤管理機制」所列居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理及自主健康管理者，應在家休息不參加集會活動。

有「神仙水」的稱號濕敷、乾擦都好用網友一致好評

ET快訊
快訊／轉彎第一槍！金門急撤「避桃令」　縣府：我們是姊妹市
空姐11人狂歡趴慘死　警長證實性侵竟遭撤職：房內全是精液
部桃乳癌患者「轉診遭拒」　名醫江坤俊霸氣回：來找我
疫調人員出現症狀！鄭文燦證實「3人發燒」：第一時間就送隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

登記入山霧台皮夾卻落失　警細心發現秒連絡失主

為愛朗讀　屏東文學館「島嶼南方的情人」情詩展

嘉義市國中小寒假防疫措施升級　 學童須填活動軌跡紀錄表　

CDC強化醫院門禁管制　新竹縣各大醫院加強門禁管制

成大自駕車正式上路實測 　交通局：協助台南自駕車產業發展

部桃第一線醫護「訂不到餐」　正忠排骨飯霸氣送1500個便當

打工「1男2女」沒錢租房子…搬進涼亭！搭帆布擋風當新家

少年打流感疫苗癱瘓3年！家屬只拿150萬救濟金...不服提出訴願

華山基金會愛老人、愛團圓　不動產業者連續3年號召員工響應春節年菜

寒冬送暖衣　桃園服飾業者捐贈300件羽絨大衣助弱勢過年

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

登記入山霧台皮夾卻落失　警細心發現秒連絡失主

為愛朗讀　屏東文學館「島嶼南方的情人」情詩展

嘉義市國中小寒假防疫措施升級　 學童須填活動軌跡紀錄表　

CDC強化醫院門禁管制　新竹縣各大醫院加強門禁管制

成大自駕車正式上路實測 　交通局：協助台南自駕車產業發展

部桃第一線醫護「訂不到餐」　正忠排骨飯霸氣送1500個便當

打工「1男2女」沒錢租房子…搬進涼亭！搭帆布擋風當新家

少年打流感疫苗癱瘓3年！家屬只拿150萬救濟金...不服提出訴願

華山基金會愛老人、愛團圓　不動產業者連續3年號召員工響應春節年菜

寒冬送暖衣　桃園服飾業者捐贈300件羽絨大衣助弱勢過年

膝蓋前十字韌帶斷裂影響行走　透過微創重建手術恢復行動力

5縣市祭避桃令！施景中嘆：默默幫你擋子彈的人，被唾棄了

眼睛男「剪3次頭髮花50萬」幫女理髮師衝業績…事後想想不對勁

2020年最熱銷車款Top.10！全球只有這台車賣得比2019年多

偷狗幫女友柯基「借種」　他抱回家傻眼「兩隻都是母狗！」

敦南SOGO房東換人！神秘鄭家擁地54年　忍痛割愛皇翔老董

同居8小鮮肉如後宮！55歲阿姨聯手小王虐殺25歲男友...死時剩30kg

曾文鼎基於「保護自己」打高國豪頭　引發網友正反討論

醫師：「不要去桃園」禁令沒必要　現在桃園比去年安全

田中將大回日本可能性下降　日媒揭露下一個落腳處

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

地方熱門新聞

打工1男2女沒錢租屋　搬進涼亭當新家

部桃醫護訂不到餐　他霸氣送1500個便當

郭綜合醫院爆醫療糾紛家屬抗議

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

打流感疫苗癱3年賠150萬　家屬不服提訴願

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

華山基金會愛老人、愛團圓　

全家超商「玉子鰻魚飯」　屏東老字號企業供應

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

雲林高齡65歲才考駕照　原因滿滿洋蔥

成大自駕車正式上路實測

一家五口4人領殘障手冊...阿公拒被安置

寒冬送暖衣　桃園服飾業者捐300件大衣

1人20元就載　白牌車吃10萬罰單

更多熱門

相關新聞

南韓新冠今再增520人確診！政府明放寬防疫措施

南韓新冠今再增520人確診！政府明放寬防疫措施

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，單日新增病例持續控制在5、600人規模，不過全國各地療養院、醫療院所、親友家族聚會等依舊傳出規模不一的零星群聚感染。政府決定延長首都圈與各地防疫措施效期至月底，維持禁止5人以上群聚，並在2月實施新春特別防疫措施，同時有條件開放健身房、補習班、KTV營業。

移民署第七次宣布延長外國人滯台期限

移民署第七次宣布延長外國人滯台期限

南韓感染率飆167％　延長防疫措施

南韓感染率飆167％　延長防疫措施

全國餐廳禁5人↑同桌！南韓新冠再增985例

全國餐廳禁5人↑同桌！南韓新冠再增985例

才回穩2天！南韓單日確診又飆破1000人

才回穩2天！南韓單日確診又飆破1000人

關鍵字：

防疫措施活動軌跡紀錄表

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

郭書瑤流產痛哭！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

女每天好累　監視器發現震撼真相

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

國中女兒發燒　爸陪診驚見「2條線」崩潰

美女主播「約砲9年」淫亂性生活曝光

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面