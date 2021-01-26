部桃加護病房醫護爆「自己未被匡列」　傻眼：中央這個範圍很奇怪

▲衛福部桃園醫院。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

衛福部立桃園醫院群聚感染持續擴大，多達5000人要居家隔離，不過竟有該醫院加護病房的醫護未被匡列，直言「中央的這個範圍很奇怪」。

部桃群聚感染已累計15人確診，甚至出現感染源不明的患者，疫情指揮中心24日晚緊急回溯相關接觸者，針對回溯1月6日至19日全部出院病人，截至24日總計2265人。

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▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

不過據《中國時報》報導，部桃一名加護病房的醫護人員指出，自己竟沒被匡列，感到很吃驚。他說，醫護人員才是最頻繁與患者接觸的人，中央匡列了全院病患，醫護卻沒有全部被匡列，這樣的範圍很奇怪。

另外，在台北上班未被匡列的王姓民眾說，緊急收到公司通知居家上班，自己根本沒去過桃醫也未陪病竟被當「瘟神」，外縣市幾乎「聞桃色變」。

桃園市各區公所基層里幹事也忙翻。中壢區公所民政課長吳蘊蓁指出，現階段每天居家檢疫人數都是7、80人在增加，里幹事已是「身經百戰」。

針對這波疫情，台大醫師兼指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎認為，可能得觀察到2月15日、大年初四，強調「指揮中心該做的都做了。」而根據指揮中心最新統計，目前有2991人隔離中，還會再擴大。