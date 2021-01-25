驚恐瞬間曝光！BMW逆向飛越分隔島連撞3車　駕駛：累到睡著

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區思源路25日11時許發生連環車禍，鄭姓男子駕駛著BMW轎車行經該地時疑似累到睡著，車子失控暴衝，不僅把一輛倒楣的UBER撞到轉180度，接著還飛越分隔島後穿過一輛計程車上空，最終撞上一輛廖女所駕駛的轎車車頭才停下來，害廖女嚇到腿軟。

▲新莊一輛BMW駕駛累到睡著，逆向飛越分隔島撞3車。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，42歲的鄭姓男子當時開著BMW要往五股方向行駛，自稱是開到睡著，經過新莊思源路時失控往左側車道偏移，先把對向一輛UBER撞到原地迴轉後，在衝向慢車道的分隔島，整輛BMW飛越了分隔島後車油箱破裂，黑油全灑在姚姓司機（50歲）的計程車，並擦撞到了計程車車尾。

這還沒完，BMW最後撞上了廖女（34歲）駕駛的轎車，廖女驚魂未定地說當時前方車輛頗多，她跟著計程車減速，突然一輛BMW從天而降撞上車頭，她拍著胸膛說「真的嚇死了，還好有旁邊的電箱擋著，要不然現在跟同事應該都在醫院了」。

警方表示，BMW鄭姓駕駛是否有酒駕、毒駕仍待醫院抽血檢驗，而其他3名駕駛人檢測酒精濃度均為0， BMW車上除了感冒糖漿，初步沒有發現違禁品，詳細車禍肇因仍待進一步調查。

▼廖女駕駛的轎車遭BMW撞上車頭。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼BMW飛越車頂黑油灑向計程車，好險司機及乘客都沒有受傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



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