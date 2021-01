川普卸任前解密「讓台灣靠自己交戰」　張競：給北京奉上參考座標

▲川普政府卸任前解密「讓台灣靠自己與中國交戰」引發討論。圖為國軍於屏東九鵬地區實施飛彈射擊畫面。(圖/國防部提供)



記者林彥臣/綜合報導

美國川普政府之國家安全顧問歐布萊恩在離職前,2021年1月15日公佈以《美國印太戰略架構》《U.S. Strategic Framework For The Indo-Pacific》為名之秘密文件,有一段內容提到,美國應協助台灣建立不對稱戰力,使台灣有能力靠自己與中國交戰( to engage China on its own terms )。對此中華戰略學會研究員張競分析,這是美方亮出台灣戰略的底牌,甚至是給北京雙否奉上的參考座標。

張競在臉書發文指出,看到各方評論都在為美國將保衛包括台灣在內的第一島鏈而胡亂興奮,甚至是把上面所列出那段話,將其視為重點,「不過,對不起,我還是要澆點冷水」,在本份文件各個段落中,都分別設有「目標」(Objective)以及「行動」(Actions),但大家有沒注意到這段要使台灣發展有效不對稱戰略之目標,居然是沒有配套的「行動」;換句話說,「牛肉在哪裏?您想清楚沒有?」

▲中華戰略研究學會研究員張競(左)分析這份文件是給北京雙手捧上的「參考座標」。(圖/記者任以芳攝)



張競分析,拜登政府上台後,不可能不與北京相互往來,初期必然是會「試溫、探水、測溫」搞清楚對方底線,而這份文件不就是給北京雙手奉上最好的參考座標嗎?但反過來說,拜登團隊要到何處去找到北京的底牌,拿什麼文件當參考座標呢?川普團隊如此自作聰明,認為可藉此透過戰略清晰來設標定錨,但最後恐怕是弄巧成拙。看來川普被大陸稱為「川建國」同志還真有點道理。

張競說,北京只要拿出2020年6月17日楊潔篪與前美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在夏威夷對話記錄,對比這份文件,大概就知道,並且足以證明美方講話有幾分可信。假若再從這份文件被核定日期2018年2月起算,雙方來往對話多回,檯面話再與底牌對照一下,難道美國都無法理解到,將來要為此付出多大代價?

張競強調,國際社會相互往來,完全表裡如一是天真理想,但是提早解密亂亮底牌,大國強權處理問題如此不知輕重,隨意將戰略構想和盤托出,恐怕會嚇跑更多盟友。

