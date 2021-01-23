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春節運量最高峰！高鐵加開453班列車　「備戰畫面」曝光

▲▼高鐵公司開始為春節疏運期備戰。（圖／高鐵）

▲高鐵公司面對春節疏運期已開始準備工作。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

農曆春節將至，台灣高鐵公司規劃春節疏運期，2021年春節疏運期間共加開453班次列車（南下242班、北上211班），總計10天提供1832班次列車的旅運服務。為面對年度運量最高峰的挑戰，高鐵公司已開始春節疏運準備工作，如檢修、備料、保養等。

高鐵公司表示，疏運期間增開班次，提升逾三成運能，且因應列車發車頻率大幅增加，特別加強列車檢修。其中，高鐵列車上負責傳導電力、提供整列車動能的集電弓接觸片，在春節增班影響下磨耗程度較平日更高，為春節檢修關鍵項目之一。

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下個月就是農曆春節，高鐵除了備有充足的集電弓接觸片可以更換，做足列車「頂上功夫」，並增加「特檢」項目，包括車門潤滑、廁所檢修以及車輪旋削，期提供春節南來北往旅客安全順暢的高鐵行程。

▲▼高鐵公司開始為春節疏運期備戰。（圖／高鐵）

▲▼高鐵公司開始為春節疏運期備戰。（圖／高鐵）

▲▼高鐵公司同仁開始為春節疏運期備戰。（圖／高鐵）

▲▼高鐵公司開始為春節疏運期備戰。（圖／高鐵）

▲▼高鐵公司開始為春節疏運期備戰。（圖／高鐵）

高鐵公司指出，集電弓接觸片位於電車線與集電弓接觸的介面，是一種導電磨耗零件，接受由變電站而來的25000V牽引電力，並透過車頂高壓電纜線傳輸至車底變壓器，供給列車動力及其他輔助設備使用之電力，需承受長時間的高速磨擦，隨列車行駛里程增加變薄或凹凸不平。

高鐵平日營運期間每兩天都會檢查一次，利用卡尺量測檢查接觸片厚度，當厚度自全新的13mm磨耗到小於7mm時就須更換，特別是在運量暴增的春節疏運期間，磨損尤其快速，高鐵公司全力應戰，集電弓接觸片備量較平日增加2成，單是左營基地就準備了60組以供檢修。

而集電弓接觸片外表看似不起眼的鐵片，事實上是蘊含高度科技的燒結合金，卻也是高鐵列車耗用最多的磨耗零件。高鐵過去各系統維護相關零組件之生產、過去供應等均仰賴於國外原廠，不僅價格昂貴、交貨期又長。

▲▼高鐵公司開始為春節疏運期備戰。（圖／高鐵）

▲▼高鐵公司開始為春節疏運期備戰。（圖／高鐵）

▲▼高鐵公司加強檢修、備料等作業。（圖／高鐵）

▲▼高鐵公司開始為春節疏運期備戰。（圖／高鐵）

▲▼高鐵公司開始為春節疏運期備戰。（圖／高鐵）

▲▼高鐵公司開始為春節疏運期備戰。（圖／高鐵）

高鐵公司遂自2011年起積極與國內學術研究、開發廠商推動維修物料本土化，逐漸累積本土化的成果；自2016年更加致力本土化，與中山科學研究院合作開發國產接觸片，逐步實現降低採購成本及縮短交期等目標，藉此更進一步提升國內軌道工業水準。

除了做好列車頂上功夫，面對即將到來的春節疏運，高鐵現正緊鑼密鼓進行春節「特檢」，意即除了一般日檢、月檢外，再加強的準備措施，確保列車更加安全順暢。例如疏運期間車門開關頻繁，是加強保養的重點之一。

然而每列高鐵列車就多達46個車門，因此工作人員抓緊腳步，對車門逐一保養檢查，包括開關(門)測試、清潔滑軌，確保車門運作無虞；此外，還有如維護廁所設備、鏇削車輪確保平整、清洗空調散熱鰭片維持空調效果、加強清洗列車外觀，及針對疫情加強車廂清潔及消毒等多項作業。

而在車站方面也加派人力，超前部屬做好疏運規劃，從維修到營運服務，高鐵每個環節都不放過，要讓每一位旅客在疏運期間，能夠安全又迅速的返鄉團圓。

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