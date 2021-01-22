渣男追陪酒妹豪砸500萬！到手翻臉逼還錢　她崩潰：說一套做一套

▲男子追求小吃部女公關時消費500萬元，卻在2人交往後，逼對方簽協議書還錢。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

男子阿諺（化名）2017年底到嘉義一間小吃部消費，為追求女公關花花（化名），大手筆消費500萬元，不料，2人正式交往後，他卻動手毆打花花，並要求花花簽訂協議書，分期支付追求期間的費用200萬元。事後，阿諺發現花花僅付10萬元款項，之後並未依約履行，決定持協議書提告。惟高雄地院審理後，認定花花遭脅迫，判花花免還錢。

判決指出，阿諺主張，他2017年間到小吃部時結識小花，而小花為增加業績，請他協助消費，讓他因而消費500萬元。不料，雙方交往後鬧得不愉快，阿諺於2019年4月23日要求小花到律師事務所，簽訂協議，要求小花分期歸還追求期間的花費共200萬元，每月支付3萬元，而小花僅支付第一筆10萬元，在此之後未依約履行，因此他決定持該協議提告，要求小花支付剩下的190萬元。

小花辯稱，2人2017年底認識後，阿諺追求期間，每周到小吃部捧場消費1至2次，但她並沒有要求對方消費500萬元以增進業績，反倒交往期間，阿諺不斷動手，讓她決定提分手；簽署協議前，阿諺於凌晨跑到家裡痛毆她，又把她帶往汽車旅館，要求她補償追求期間的花費，而阿諺向她聲稱，若答應復合，200萬元協議便僅是個形式，她擔心繼續遭受阿諺暴行，才勉強答應到事務所簽署協議書；不過，她強調，這份協議是在暴行強迫之下簽署，拒絕還款。

小花同事證稱，小花與阿諺交往期間，她曾聽聞2人有時要好，有時打架，勸過小花「不開心就分手」；簽協議當日，也是她到律師事務所載對方回家，而小花當時除了頭部有傷勢，雙腿、手臂皆瘀青，還向她提到「保命要緊，才答應給阿諺200萬元」等語。

另外，法官勘驗對話紀錄，發現阿諺於協議簽完仍持續糾纏小花，像是傳訊小花「你不要再假了」、「你要一直讓我生氣就是」、「我叫你出來你不要，你要我把事情弄大就是，你不出來嗎」，而小花則回應「你每次不高興就砸我車，這樣我怎麼敢出去」、「你說你愛我都是假，如果愛我就不會動不動就嚇我，還動手，你一個男人說一套做一套」、「騙我上去說不用我賠錢了，現在呢？你是人想要錢也想要」。

綜上，法官認為，阿諺只要不順己意，就對小花採用脅迫、暴行逼小花就範，依對話回應內容，可推斷此為持續常態，非一時之事，再加上小花同事的證詞，足認小花是在脅迫下簽署協議書，因此可拒絕履行賠償，最終判阿諺敗訴，全案仍可上訴。

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