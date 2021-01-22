漁民出海撈獲未爆彈嚇得臉綠　海巡通報軍方帶回「除爆」

▲南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所人員，馬上前往封鎖現場，該未爆彈初步鑑識為「MK6深水炸彈」，判定無立即危險性，且外觀鏽蝕，後續帶回處置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所，1月21日上午11時許，接獲漁民通報，於蚵子寮漁市場卸魚獲時，發現漁網內撈獲疑似未爆彈1枚，海巡人員馬上前往封鎖現場，並通報軍方派員查處，初步鑑識為「MK6深水炸彈」，判定無立即危險性，且外觀鏽蝕，後續由未爆彈處理小組運回陸軍第四地區支援指揮部彈藥庫處置。

南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所指出，在接獲渔民報案後，研判未爆彈應是於高雄左營軍港外海（距岸約5浬）作業時撈獲，安檢所立即通報相關單位並前往現場處置。

蚵子寮安檢所巡邏人員立即前往漁市場拉設封鎖線，管制人車接近，以維護民眾安全，同時由值班人員通知陸軍第四地區支援指揮部彈藥庫未爆彈處理小組前往處置，於21日下午1時許，未爆彈處理小組抵達現場實施鑑定，初步研判為「MK6深水炸彈」，判定無立即危險性，且外觀鏽蝕，後續由未爆彈處理小組運回陸軍第四地區支援指揮部彈藥庫處置，而結束這場虛驚。

南部分署第11岸巡隊表示，除了海域執法及查緝走私為主要工作之外，也將持續辦理各項便民服務措施，如民眾有需要幫助時都可利用行動電話或市話撥打「118海巡服務電話」，海巡署秉持著熱誠的心，竭力為民眾服務。

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