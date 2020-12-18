操控空拍機安檢橋梁...慘遭追撞燒成2焦屍　肇事駕駛：當時逆光

▲台南北門台61線南下282K，17日發生槽車追撞工程車起火，造成營造工程公司黃姓負責人和陳姓女員工燒成焦屍，肇事黃姓駕駛依過失致死罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南北門台61線南下282K處發生槽車追撞工程車起火，造成營造工程公司69歲黃姓負責人和26歲陳姓女員工2人燒成焦屍，陳女腿部還被撞斷，肇事黃姓駕駛人向警方表示只知撞上工程車，不知撞到人，全案偵訊後依過失致死罪嫌送辦。

據了解，營造工程公司69歲黃姓負責人和26歲陳姓女員工，12月17日下午在台南北門台61線南下282K王爺港橋上，將工程車停在路肩，下車操作空拍機執行公路局委託的橋梁安全檢修時，遭42歲黃姓男子駕駛的水泥槽車撞上工程車左後車部位，槽車當下還繼續往前衝、擦撞護欄起火，黃、陳2人被撞捲入槽車車底，燒成焦屍，其中陳女還被撞斷腿，分離斷肢散在路面。黃姓槽車駕駛人及時逃生未受傷。

警方調查時，肇事黃姓駕駛人表示，因陽光太刺眼才會肇事，他只知撞上工程車，不知撞到人，全案依過失致死罪嫌將黃男移送法辦。

據了解，台南市消防局119勤務中心於17日下午3時17分許據報，台南北門台61線南下282K處發生槽車翻覆起火，119馬上派遣北門、麻豆、下營及學甲消防分隊前往搶救，並通知環保局前往，並同步通知嘉義縣支援消防車及救護車。

下午3時6分許，北門車組到達現場，回報現場槽車車頭全面燃燒，槽體未發現有危險物品標示，槽車為裝載水泥的槽車，現場工程車遭水泥槽車追撞，路面留有工程人員的斷肢。水泥槽車司機已逃出車外。消防人員拉水線搶滅火勢，在下午3時29分許，在槽車右前輪處與水泥護欄間先發現一具焦屍，撲滅火勢之後，經請吊車吊起槽車，才確認本案共2具焦屍。

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