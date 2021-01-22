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醫生拒打點滴「被怠慢」　男怒捅他9歲兒「50多刀」五臟六腑全中

▲湖南9歲男童遭捅傷50多刀。（圖／翻攝自九派新聞）

▲湖南9歲男童遭捅傷50多刀。（圖／翻攝自九派新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

湖南婁底蛇形山鎮一名9歲男孩17日早上遭到鄰居砍傷，全身上下總共50多刀，傷勢相當嚴重，雖然被送到醫院急救，至今仍未脫離生命危險。朱姓爸爸透露，動手的男子以前是他的病患，可能不滿先前到醫院求診時被「怠慢」，因此下重手。

根據九派新聞報導，朱爸爸透露，當天聽到房子外面傳來哭喊聲，但因為那幾天鄰居在做法事，因此沒有多想，但不到2分鐘就接到老婆電話，說兒子發生車禍了，一走出家門就看見兒子躺在血泊中，面色蒼白。

▲湖南9歲男童遭捅傷50多刀。（圖／翻攝自九派新聞）

朱爸爸和老婆趕緊開車送兒子到了醫院，掀開衣服才發現不是車禍，而是被人捅傷，「後面二十多刀，前面二十多刀，頭上四五刀，手上還有幾刀，攏共五十多刀，五臟六腑全中刀了」。

根據醫院病危病重通知書顯示，患者現在重症醫學科（ICU）科搶救治療，診斷為失血性休克、創傷性心臟破裂、創傷性肺破裂、小腸穿孔、右腎裂傷、全身多處軟組織及皮膚裂傷等，目前病危，病情隨時可能惡化，甚至出現生命危險。

▲湖南9歲男童遭捅傷50多刀。（圖／翻攝自九派新聞）

朱爸爸是一名村醫，嫌犯康某2020年10月曾到診所看病。朱爸爸指出，當時康某喉嚨痛要求打點滴，但他解釋了吃藥和打點滴差別不大，只開了消炎藥；第二天康某來診所說藥物沒效，再度要求打點滴，可能因此認為自己「被怠慢」。

當地村民指出，康某30餘歲，家中有兩個小孩，在鎮上修了十多年摩托車。朱爸爸表示，康某的維修站與自己的診所離得很近，租的房子也是同一房東，兩家平時並無過節。目前當地警方已介入調查，康某傷害孩子的原因，警方以涉及刑事案件案情為由不願透露。

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