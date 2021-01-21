黃暐瀚點出黃捷罷免案成敗2關鍵　陳玉珍：若敗許智傑要擔心

▲高雄市議員黃捷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷2月6日罷免案是否通過，備受關注。民進黨主席蔡英文表示不能坐視不管，黃捷也回應感謝蔡英文的支持。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，黃捷罷免案比王浩宇困難兩倍以上，但不代表沒機會，成敗有兩個關鍵，一、鳳山立委許智傑是否力挺，二、黃捷能否拿到罷免前高雄市長韓國瑜的同意票。國民黨立委陳玉珍也說，若黃捷罷免失敗，許智傑就要擔心了。

「鳳山地靈人傑，除了有黃捷，還有許智傑」，黃暐瀚21日在政論節目《國民大會》上表示，許智傑心中忐忑，黨主席都出來挺黃捷，黃捷不是民進黨員，現在到底是要衝還是不要衝？這是一個矛盾，王浩宇16日罷免投票日中午打電話給親友，說投票不到20%，結果到下午很多人出來投票，民進黨不是不挺王浩宇，是想說反正不會過，結果消極組失敗，試試看積極，但積極怪怪的，王浩宇是民進黨議員不挺，反而挺無黨籍，他才說高雄地靈人傑，除了黃捷還有許智傑，所以許智傑還在想要不要挺黃捷。

▲許智傑。（資料照／記者屠惠剛攝）



根據民進黨罷捷民調，欣賞黃捷49%，不欣賞黃捷31%，贊成罷免黃捷29.2%，不贊成罷免黃捷55%。黃暐瀚指出，黃捷欣賞度有49%，不贊成罷免黃捷有55%，這票一開出來就有10萬，如果一個拿1萬8的市議員，10萬個人出來投反對罷免，等於有10萬人的基礎，下次鳳山選立委，要提名黃捷還是許智傑？

接著，黃暐瀚提到，國民黨去年12月27日至29日做的罷王民調，贊成罷免有41%，不贊成罷免有18%，如果18%不贊成罷免的民眾都出來投票，至少會有6萬票，但最後王浩宇的反罷免票只有7000多票；民調贊成罷免有41%的民眾，開出來只有25%多，民調一定會去投票有44.9%、可能會去有31.1%，加起來75%，最後投票率只有28%，一定會去投且贊成罷免民調有18.4%，換算有6萬人，可能去投且贊成罷免民調有12.8%，換算有4萬人，最後8萬4582票通過罷免。

▲王浩宇。（資料照／記者羅志華攝）



「黃捷的罷免案比王浩宇至少困難兩倍以上，但不代表沒機會」，黃暐瀚分析，黃捷在鳳山要面對的是國民黨支持者和反對國民黨者，韓國瑜2018年在鳳山拿到11.8萬，2020選總統掉到8萬2，罷免韓國瑜在鳳山有11萬，黃捷若能拿到這些票，會被擋下來，但黃捷罷免案受王浩宇罷免案的鼓勵，又牽動陳柏惟，非常關鍵，目前無法完全講死到底是會過還是不會過。

現場的來賓陳玉珍表示，王浩宇被罷免，國民黨確實因此士氣大增，蔡英文也是看到這點，開始有警覺性，才要有作戰方法，黃暐瀚說到政治很重要的一點，在民進黨，要選下一屆立委，就是比民調，以黃捷現在聲量這麼高，民進黨又動員讓黃捷罷免案不通過，這樣不贊成票高，聲量會更高，「下一屆許智傑真的是要擔心」，鳳山的民進黨立委和議員應感到擔心。