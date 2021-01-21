　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃暐瀚點出黃捷罷免案成敗2關鍵　陳玉珍：若敗許智傑要擔心

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市議員黃捷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷2月6日罷免案是否通過，備受關注。民進黨主席蔡英文表示不能坐視不管，黃捷也回應感謝蔡英文的支持。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，黃捷罷免案比王浩宇困難兩倍以上，但不代表沒機會，成敗有兩個關鍵，一、鳳山立委許智傑是否力挺，二、黃捷能否拿到罷免前高雄市長韓國瑜的同意票。國民黨立委陳玉珍也說，若黃捷罷免失敗，許智傑就要擔心了。

「鳳山地靈人傑，除了有黃捷，還有許智傑」，黃暐瀚21日在政論節目《國民大會》上表示，許智傑心中忐忑，黨主席都出來挺黃捷，黃捷不是民進黨員，現在到底是要衝還是不要衝？這是一個矛盾，王浩宇16日罷免投票日中午打電話給親友，說投票不到20%，結果到下午很多人出來投票，民進黨不是不挺王浩宇，是想說反正不會過，結果消極組失敗，試試看積極，但積極怪怪的，王浩宇是民進黨議員不挺，反而挺無黨籍，他才說高雄地靈人傑，除了黃捷還有許智傑，所以許智傑還在想要不要挺黃捷。

▲▼法院臨時會 議場門口堵訪 許智傑 做伸展運動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲許智傑。（資料照／記者屠惠剛攝）

根據民進黨罷捷民調，欣賞黃捷49%，不欣賞黃捷31%，贊成罷免黃捷29.2%，不贊成罷免黃捷55%。黃暐瀚指出，黃捷欣賞度有49%，不贊成罷免黃捷有55%，這票一開出來就有10萬，如果一個拿1萬8的市議員，10萬個人出來投反對罷免，等於有10萬人的基礎，下次鳳山選立委，要提名黃捷還是許智傑？

接著，黃暐瀚提到，國民黨去年12月27日至29日做的罷王民調，贊成罷免有41%，不贊成罷免有18%，如果18%不贊成罷免的民眾都出來投票，至少會有6萬票，但最後王浩宇的反罷免票只有7000多票；民調贊成罷免有41%的民眾，開出來只有25%多，民調一定會去投票有44.9%、可能會去有31.1%，加起來75%，最後投票率只有28%，一定會去投且贊成罷免民調有18.4%，換算有6萬人，可能去投且贊成罷免民調有12.8%，換算有4萬人，最後8萬4582票通過罷免。

▲王浩宇6/1北院出庭作證。（圖／記者羅志華攝）

▲王浩宇。（資料照／記者羅志華攝）

「黃捷的罷免案比王浩宇至少困難兩倍以上，但不代表沒機會」，黃暐瀚分析，黃捷在鳳山要面對的是國民黨支持者和反對國民黨者，韓國瑜2018年在鳳山拿到11.8萬，2020選總統掉到8萬2，罷免韓國瑜在鳳山有11萬，黃捷若能拿到這些票，會被擋下來，但黃捷罷免案受王浩宇罷免案的鼓勵，又牽動陳柏惟，非常關鍵，目前無法完全講死到底是會過還是不會過。

現場的來賓陳玉珍表示，王浩宇被罷免，國民黨確實因此士氣大增，蔡英文也是看到這點，開始有警覺性，才要有作戰方法，黃暐瀚說到政治很重要的一點，在民進黨，要選下一屆立委，就是比民調，以黃捷現在聲量這麼高，民進黨又動員讓黃捷罷免案不通過，這樣不贊成票高，聲量會更高，「下一屆許智傑真的是要擔心」，鳳山的民進黨立委和議員應感到擔心。

ET快訊
冷空氣又要來了！全台急凍時間點出爐
直播主穿短裙被酸「沒穿內褲」　怒飆餐廳：我腿打開了？
鄭爽再爆積欠190萬「孩子叫院方領養」　代孕機構：人品最差客

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳柏惟酸陳玉珍蹭聲量　宗親怒嗆：樹大必有孤枝

黃暐瀚點出黃捷罷免案成敗2關鍵　陳玉珍：若敗許智傑要擔心

幫蕭美琴說話！　綠營：羅智強當政治幕僚只學會發文騷擾女立委？

5縣市祭出「避桃令」　陳時中：當年桃園第一個伸出援手

王浩宇團隊近日將正式解散　服務處門口已堆滿清出物品

藍委提案凍結海軍百萬伙食費　國民黨：外界不該污名化藍營檢討軍紀

民進黨批利用疫情製造縣市對立　國民黨：國防部也發布避桃令

快訊／澎雲苗發布「避桃禁令」！　鄭文燦晚間現身回應了

簡舒培批馬文君扯後腿　轟藍營「真希望台灣被美國孤立」？

「歧視無法解決問題」　陳菊替醫護打氣：桃園的事就是台灣的事

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

陳柏惟酸陳玉珍蹭聲量　宗親怒嗆：樹大必有孤枝

黃暐瀚點出黃捷罷免案成敗2關鍵　陳玉珍：若敗許智傑要擔心

幫蕭美琴說話！　綠營：羅智強當政治幕僚只學會發文騷擾女立委？

5縣市祭出「避桃令」　陳時中：當年桃園第一個伸出援手

王浩宇團隊近日將正式解散　服務處門口已堆滿清出物品

藍委提案凍結海軍百萬伙食費　國民黨：外界不該污名化藍營檢討軍紀

民進黨批利用疫情製造縣市對立　國民黨：國防部也發布避桃令

快訊／澎雲苗發布「避桃禁令」！　鄭文燦晚間現身回應了

簡舒培批馬文君扯後腿　轟藍營「真希望台灣被美國孤立」？

「歧視無法解決問題」　陳菊替醫護打氣：桃園的事就是台灣的事

富邦盃少棒／建立正確金錢觀　理財教室讓教練球員都收穫

24→12°C變天「先雨後乾」！冷空氣再報到　全台急凍3天時間點出爐

家中藏大批百年手寫古書！　網友一看秒曝真相：價值連城

電支大餅夯！玉山銀再下一城　結盟非金融業者創先例

「抖音第一美女」認了瘦臉、磨皮開很大！關濾鏡真面目現形…網看傻

陳柏惟酸陳玉珍蹭聲量　宗親怒嗆：樹大必有孤枝

美女主播「約砲9年」淫亂性生活曝光！愛搶閨蜜男友：背叛好刺激

精品格子布廠拚轉「醫療口罩廠」　佳和紡織建N95口罩產線　

金融三業去年罰金創新高！累計破3億　保險業最多

少年打流感疫苗癱瘓3年！家屬只拿150萬救濟金...不服提出訴願

政治熱門新聞

5縣市祭避桃令　陳時中：當年是桃園伸援手

澎雲苗避桃禁令　鄭文燦現身回應

數位身分證喊卡　待訂定專法、取得社會共識後辦理

林口公車轉運站動土　預計5月完工啟用

姪子蘇震清涉貪　蘇嘉全首露面

罷捷案蔡英文出手了　鄭照新：黃捷是民進黨員？

遭網友翻出「祭品文」討雞排　陳柏惟開嗆：奧客

羅致政：蕭美琴忍住在野黨揶揄拿不到拜登邀請函

蕭美琴出席拜登就職典禮畫面曝光！

蕭美琴出席拜登就職　馬文君酸「門都沒有」遭打臉

新北神秘「無名氏」11年捐2.1億原因曝！真實身份僅4人知道

蕭美琴「上週」早收到拜登邀請　42年首度「受邀」出席就職典禮

羅智強：出席拜登就職是台美關係低標

蔡英文指示守住黃捷　醫斥：您失格了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

郭書瑤流產痛哭！

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

更多

最夯影音

更多
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面