RCEP、中歐投資協定簽署後　陸商務部：積極考慮加入CPTPP

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

陸商務部今（21）日舉辦例行記者會，發言人高峰表示，為有效聯通國內、國際兩個市場兩種資源，加快構建新發展格局，不僅要在外延上、更要在內涵上積極拓展中國的自由貿易協定，「中國願與更多貿易夥伴商簽自貿協定，其中包括積極考慮加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。」

▲《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）正式簽署。（圖／路透）

高峰強調，包括中國在內的15個成員國於2020年正式簽署了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），年底又順利完成中歐投資協定談判，中國將進一步擴大自貿網路的範圍，「我們願與更多貿易夥伴商簽自貿協定，共同推動貿易投資自由化便利化，比如，加快推進中日韓自貿協定談判，推動與海合會、以色列、挪威等自貿談判進程，積極考慮加入CPTPP。」

▲大陸商務部積極爭取更多自由貿易協定的簽署。（圖／CFP）

高峰指出，中國將著力提升自貿協定水平，積極探索既與國際通行規則接軌、又符合自身改革發展需要的自貿規則，在更高水平上擴大對外開放。

高峰舉例，在貨物貿易領域，將進一步提高貨物貿易零關稅比例；在服務和投資領域，進一步放寬服務貿易和投資市場准入；在新議題方面，積極參與數字經濟、環境保護等新規則的談判。

大陸國家主席習近平曾於2020年11月亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會上提出，「中方歡迎區域全面經濟夥伴協定（RCEP）完成簽署，將積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。」