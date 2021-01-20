彭文正稱「論文門蔡英文敗訴！」　總統律師發2聲明駁斥

▲針對彭文正稱「論文門蔡英文敗訴」，蔡英文律師發表聲明回應。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

學者彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，二審高院20日開庭後認定，訴訟程序有重大瑕疵，廢棄原判決，發回台北地方法院更為審理；而彭文正稍早於臉書分享「論文門重大勝利！高院判蔡英文敗訴」。對此，蔡英文的律師稍早也發聲明駁斥。

彭文正日前對蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，一審敗訴，經彭文正上訴後，二審高院20日開庭後認定，訴訟程序有重大瑕疵，廢棄原判決，發回台北地方法院更為審理。

對此，彭文正稍早透過臉書分享「政經關不了」的畫面，圖片標題為「論文門重大勝利！高院判蔡英文敗訴！」此文引來3000多個讚，以及將近800條留言。

對於彭文正的發文，蔡英文的律師連元龍、張日昌共同發表聲明回應，強調彭文正宣稱「論文門重大勝利！高院判蔡英文敗訴！」顯與事實不符，台灣高等法院判決並未對蔡英文博士論文是否存在，進行實體認定，僅以原審台北地方法院不經言詞辯論即判決駁回彭文正之訴，有未行使闡明權之程序瑕疵，故發回台北地方法院重新闡明及審理。

蔡英文律師表示，蔡英文的博士論文及博士學位，皆有論文、倫敦大學學位證書、倫敦政經學院公開聲明及教育部教師資格審查相關公文佐證，乃堅不可摧之事實，並無彭文正所稱「高院判蔡英文敗訴」之事實。

▲政經關不了主持人，前台灣大學教授彭文正。（圖／記者湯興漢攝）