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社會 社會焦點 保障人權

淡水少年削臉保命手術取消！癌細胞擴散眼+腦　醫：要有心理準備

記者陳雕文／新北報導

新北市淡水區一名少年僅14歲卻已三度罹癌，人生多在醫院度過，只剩爸爸陪伴，如今左臉牙齦與牙肉被癌細胞啃光，台北馬偕安排在20日開刀，但19日拍了磁振造影後，發現癌細胞擴散到左眼，且後腦也長出腫瘤，將另外安排時間檢驗，若該腫瘤為惡性，醫師告知爸爸，「要做好心理準備了（無法救治）」。

▲▼癌症。（圖／許爸爸提供）

▲原本許姓少年左臉因多年前的手術而有些凹陷，怎料到了去年14歲時，被爸爸發現左臉嚴重腫脹，嘴巴一張才發現，牙齦、牙齒已被癌細胞啃光。（圖／許爸爸提供）

許姓少年來自單親家庭，與爸爸相依為命，沒想到7歲罹癌、9歲復發，如今14歲再度遇上病魔，原本被安排於20日，由口腔顎面外科及整形外科醫師操刀，要將卡在左臉的腫瘤切除，並削去右小腿的骨頭進行臉部重建。

許少的經歷引起各界關注，民眾、基金會、醫美集團紛紛伸出援手，讓他往後3年的生活費、醫藥費、看護費都不用擔心，許爸爸也可以有寬裕的時間工作存錢。許少18日向ETtoday新聞雲記者透露，手術後可能面目全非，甚至一覺不醒，因此想在手術前見媽媽最後一面。

▲▼癌症。（圖／記者陳雕文攝）

▲許少三度罹癌，想在手術前見媽媽最後一面。（圖／記者陳雕文攝）

但當資金、資源都到位，準備面對接下來的手術與1年的化療時，醫師臨時喊卡…原來前一陣子進行的3次化療皆無效，癌細胞已從臉、頸部擴散到眼球，若要保命，左眼將面對摘除的可能，許爸爸聽了完全不能接受，難過地說，「為什麼化療會沒用！我的孩子才14歲，人生都還沒正式開始，不能沒有眼睛…」。

醫師打斷許爸爸的話說，「恩…還有，後腦也長了一顆腫瘤」，許爸爸聽完整個人傻住了，醫師再向許爸爸表示，將與其他醫師討論後，要安排時間對該顆腫瘤檢驗，如果是惡性腫瘤，可能要許爸爸做好心理準備。

許爸爸努力憋住眼淚，露出一點微笑跟許少說，「手術…先取消了唷」，許少問，「為什麼？」許爸爸實在無法對兒子說眼睛可能不保，腦部又長瘤，只能簡單描述，「就是病情有些惡化，要再檢查」，許少聽完只長長嘆了口氣。

▲▼癌症。（圖／記者陳雕文攝）

▲病魔正一步步把許少推向鬼門關，許爸爸祈求老天，「用我的命跟兒子換」。（圖／記者陳雕文攝）

許少從小就要面對病魔，沒有什麼校園生活，因此沒什麼朋友，但在他14歲確診三度罹癌前，曾有過一個夢想，「我想跟爸爸一樣當廚師」許少跟ETtoday新聞雲記者分享，「想學中式料理，想跟爸爸一樣帥氣翻著鍋子炒飯」，如今眼球可能不保，甚至連活下去都成了難題。

許爸爸說，「自己的心頭肉，求老天讓兒子好好活下去…我愛他…我相信一定可以醫治的！不行的話，就請老天用我的命跟他換吧…」。

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【前情提要】

許姓爸爸表示，在兒子2歲時跟前妻離婚，他獨自扶養，沒想到兒子在7歲被診斷出臉部長了惡性腫瘤，許爸爸散盡積蓄，辭去工作陪孩子度過1年化療、1年在家觀察的日子，後來腫瘤消失還以為沒事了，結果兒子9歲時腫瘤復發又惡化，必須削去部分左臉，並用左小腿部分的骨頭重建臉部，他四處跟親友借錢、尋找坊間基金會的協助，再次進入2年的化療、觀察的奮戰期。」

許姓少年11歲時重拾健康，努力回到學生生活，也慢慢對餐飲科有了興趣，希望能成為主廚，許爸爸則身兼多份工作，努力還親友錢，生活看似慢慢有了起色，但去年某天，許爸爸發現14歲兒子凹陷的左臉腫得不像話，他心涼了一半，心想，「不會吧…」

他要求兒子嘴張開，接著看到已經把牙齦、牙齒啃光的腫瘤，許爸爸簡直嚇壞了，迅速帶兒子衝回台北馬偕，看到基因檢測的結果，許爸爸含著眼淚說不出話…「第3期惡性腫瘤」來臨，左臉必須再次開挖才能保命！且這次要削去右小腿的骨頭進行臉部重建。

據了解，許姓少年被安排於本月20日進行手術，手術費需要20萬，而接下來一年的住院、化療等醫藥費用大約需60萬，且全天都要有人照料！所幸知名醫美集團愛爾麗與民間團體得知狀況後紛紛投入資金、資源，許姓少年未來3年的生活費、看護費、醫藥費都獲得了全額援助。

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