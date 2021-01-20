搭飛機千萬別喝這個！網紅空姐曝「超噁內幕」：從沒洗過

▲有空姐爆料飛機上的熱水箱從沒清洗過。（影／翻攝自tiktok／@katkamalani）



記者崔子柔／綜合報導

美國網紅空姐卡瑪拉尼（Kat Kamalani）14日爆料，搭飛機時千萬別喝會用到熱水製成的東西，因為熱水箱和咖啡機從來都沒有人去清洗過，「非常噁心！」

根據《太陽報》報導，卡瑪拉尼在tiktok影片中指出，建議搭飛機時喝瓶裝水，多和空姐聊天就知道，空姐們很少會去喝咖啡或茶，因為熱水的來源都一樣，但熱水箱裡絕對非常噁心，「熱水箱和咖啡機從來沒有人去清洗，而且通常都放在廁所附近」。

▲不少人在飛機上想喝熱飲，卻有空姐爆料熱水的來源髒得離譜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



卡瑪拉尼也提醒，如果有要幫寶寶泡奶粉的需求，應該用冷水來泡，再把奶瓶放在熱水杯裡加熱。

影片至今已累積184萬多次瀏覽、近2千則留言，有其他空姐回應，「我可以100%證明這是真的」、「熱水還可以，但我們從不喝冷水」，但多數網友覺得不滿，認為如果知道裡面很髒，就應該清理，不過也有許多相關工作者表示並非所有飛機都如此。