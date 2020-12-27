6歲童跑一半驚悚墜井　小兒麻痺男跳下救人：我60歲了犧牲沒關係

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省臨海市上盤鎮小畔村一名6歲男童掉進水井內，嚇得同伴呼救。60歲男子尤祥方趕緊拖著一瘸一拐的腿，跳到井裡順利救起人，獲讚為英雄。對此，他表示，小時罹患小兒麻痺症，一隻腳不方便，對救人「沒想很多，我自己60歲了，犧牲都沒關係，救小孩救人應該的！」

《浙江在線》報導，20日上午，下畔村三名小朋友在村子裡玩耍，在經過一個井口邊的時候，沒有留神，跑在右邊的一名小朋友踩空了木板掉了進去。另外兩個小朋友趕緊呼救，「掉下去了！掉下去了！」

▲▼男童跑到一半，墜進水井內。（圖／翻攝《無線台州》）

家住對面的尤祥方剛剛從外面回來，還沒進家門就聽到了呼救，「壞了！不會有人掉井裡去了吧！」他趕緊轉身跑到了對面，「一看，一個小朋友掉到井裡了，還浮在水面上。手腳都在動，我就心急了，一下子就跳了下去。」

下到井裡，尤祥方一手拉著小孩，一手抓住井邊的石頭。這時，另一位鄰居也跑過來幫忙，鄰居伸手抓了兩次，想把小孩拉上來，但是手不夠長都沒有抓到。尤馬上讓鄰居再找人來幫忙，「你趕緊再去喊人！」

▼尤祥方跳井救人。（圖／翻攝《無線台州》）



「救命啊！救命啊！」一位老太太聽到呼救停下了三輪車，一位大爺把自行車停了下來，附近的村民紛紛跑過來幫忙。尤祥方用力把小孩往上拉，托住小孩往上送，讓眾人一起合力把小朋友拉了上來。

小朋友很快被救了上來，又來了幾個人，大家一起合力把尤祥方也拉了上來。尤說，「人家不拉我，我肯定上不來，我自己腿不方便。我小的時候小兒麻痺，一隻腳不方便。」

落井的小朋友今年6歲，事發後，他的父母也挨家挨戶去表示感謝。小朋友的爸爸王先生說，「看到這麼多人一起來幫忙，真的非常感謝他們。」

看到尤祥方手臂有拉傷，王先生一家也想帶他去醫院看看。但尤都推辭了，到現在他的手臂還隱隱作痛，「沒想很多，我自己60歲了，犧牲都沒關係，救小孩救人應該的！」

▼尤祥方和民眾合力救起男童。（圖／翻攝《無線台州》）

▼民眾合力拉起尤祥方。（圖／翻攝《無線台州》）