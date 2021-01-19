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撒哈拉沙漠氣溫降至零下3度　罕見白雪蓋沙丘美極了

實習記者陳培鈞／綜合報導

位處撒哈拉沙漠的阿爾及利亞小鎮艾因塞夫拉（Ain Sefra)，上週三氣溫降至攝氏零下3度，沙丘滿是綿綿白雪；甚至還有牧羊人在一旁牧羊；如此美景被攝影師布謝塔塔（Karim Bouchetata）捕捉了下來，讓人彷彿置身夢境；而沙烏地阿拉伯西南邊的阿西爾（Aseer）睽違半世紀再度下雪，駱駝坐墊上布滿白雪。

根據《每日郵報》報導，座落於撒哈拉沙漠的阿爾及利亞艾因塞夫拉小鎮，氣溫在13日驟降至攝氏零下3度，天空下起白雪，覆蓋在沙丘上；艾因塞夫拉被稱為，通往沙漠的門戶，海拔有1000公尺（約3280英尺）高，被阿特拉斯山脈包圍；攝影師布謝塔塔捕捉了這難得下雪的瞬間，還拍下一旁經過的牧羊人和羊群。

تقاسيم ..17 01 2021 Frost paints beautiful paintings of the ain sefra dunes Algeria #اكتشف #الجزائر

Karim Bouchetata 發佈於 2021年1月17日 星期日

此外，位於沙烏地阿拉伯西南邊的阿西爾地區，上周溫度也下探攝氏零下2度，當地相隔50年再度下雪，沙漠表面覆蓋白雪，獨特景象吸引居民及觀光客興奮湧入賞雪，在大雪中前進的駱駝，也被拍到駝峰上的坐墊，積了一層層白雪。

冰雪在沙漠地區不常見，但也非前所未有，沙漠的溫差極大，即使夜間發生降雪，但通常白天時就會融化。以阿爾及利亞和沙烏地阿拉伯的情況為例，高壓冷空氣移動到沙漠，導致溫度降低，這樣的反氣旋是通過順時針方向，移出沙烏地阿拉伯，並在途中吸收水分而冷卻形成積雪。

▲白雪覆蓋黃沙！撒哈拉沙漠出現難得雪景！（圖／路透社）

▲ 撒哈拉沙漠雪景！（圖／路透社）

 氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家萊斯特（Eric Leister）表示，儘管該地區平時很少下雪，但也不代表完全不可能。針對撒哈拉地區降雨變化進行研究的人員也指出，受氣候變遷影響，沙漠面積在過去1世紀有明顯增大。

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