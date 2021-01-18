神鬼交鋒雜糧版！他「螞蟻搬家」偷光農會133噸紅豆　暴利金額曝

▲身揹6條通緝的男子王亦傑，以假名應徵美濃農會雜工，鑽管理漏洞，和同夥盜搬近133噸紅豆變賣圖利。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

好萊塢「神鬼交鋒」敘述男主角李奧納多以百變身分展開一連串的詐騙行為，真實場景出現在高雄美濃農會，主角卻是1名通緝犯，嫌犯以假名應徵雜工，利用搬運紅豆儲存冷凍庫機會，大鑽管理漏洞，3個月內和同夥竊走近133公噸、市值上千萬的紅豆，因短期獲取暴利330萬，還肖想組公司當起「紅豆大亨」，最後仍因「邪不勝正」被警方查出真實身分進了牢籠。

本刊調查，2019年8月，美濃農會完成清水倉庫的冷凍設備，於是雇請雜工將儲存在屏東、萬丹農會以及盛發碾米廠等3處倉庫的紅豆運回清水，此舉卻意外替竊賊開啟猶如神鬼交鋒版的偷盜「紅豆計畫」。

當時通緝犯王亦傑（30歲）以假名「王煥傑」前往應徵雜工，由於王男年紀比其他雜工年輕，加上身材圓潤又戴著黑框眼鏡，外表看來忠厚老實，農會於是指派王男負責將紅豆運回清水，王男又雇用20多歲的張姓和黃姓男子當搬運工及理貨員。

▲美濃區農會的清水倉庫占地不小卻管理鬆散，因此被王男盜取近133噸的紅豆，損失上千萬。（圖／CTWANT提供）

王男等人先依照農會指示搬運紅豆，後來意外發現農會根本未清點回倉紅豆的數量，於是暗中擬定五鬼搬運的「紅豆計畫」，先自己開車將清水倉庫的紅豆運往屏東縣經營紅豆批發買賣的「世谷貿易公司」，轉售給郭姓負責人（60多歲），郭男明知紅豆是贓物，竟以低於紅豆市價1公斤76元的行情，以32元廉價收購。

由於偷竊紅豆數量龐大，王男先以「螞蟻搬家」方式小規模轉售紅豆，後來乾脆「洗腦」當貨車駕駛的張男加入「紅豆計畫」，由王男負責和郭男聯繫買賣數量、議價並收款，張男再指揮不知情的黃男將冷凍庫中的紅豆搬上大貨車，載往郭男批發公司銷贓。

3個月後，11月21日當天，因食品大廠義美公司前往清水倉庫看貨，農會人員始知冷凍庫內的近133公噸的紅豆不翼而飛報警。

▲王亦傑以王煥傑假名身分應徵美濃農會雜工，以五鬼搬運方式盜走紅豆，獲利330萬，2020年正月初一遭警方逮捕。（圖／CTWANT提供）

警方研判是內神通外鬼所為，因查不出王男身分，先以監視器逮捕張男和黃男，並查扣郭男公司內390包的紅豆，根據張男供述，發現王男已在里港租屋成立公司打算自盜自賣紅豆當大亨，因在王男公司找出1張改運單，從生辰八字比對出符合特徵的王男真實身分，2020農曆大年初一在高樹逮捕王男送辦。

案經橋頭地院審理後，依《業務侵占》罪判處王男和張男各2年8個月及1年有期徒刑，收受贓物的郭男則因先繳還100萬給農會，被判處1年6個月有期徒刑，緩刑4年，並須提供160小時的勞務，接受5場法治教育，黃男則因不知情判無罪。

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