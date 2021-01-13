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八德區公所邀書法名家揮毫贈春聯　暖暖包最搶手

▲八德區公所邀書法名家揮毫贈春聯。

▲八德區公所邀書法名家揮毫贈春聯。（圖／北健有線提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節將至，桃園市八德區公所12日舉辦2場「牛轉乾坤迎新春‧揮毫贈春聯」活動，分別在八德區公所前廣場及八德社福館一樓大廳舉辦，提供1,000份春聯免費送，吸引許多民眾競相索取。其中，八德區公所前的揮毫贈春聯，還有在地的北健有線電視準備暖暖包、購物袋、棉花糖等，結合猜謎拿好禮發送，相當澎湃！▲八德區公所邀書法名家揮毫贈春聯。

▲▼八德區公所前廣場的揮毫贈春聯。（圖／八德區公所提供）▲八德區公所邀書法名家揮毫贈春聯。

八德區長邱瑞朝表示，農曆年貼春聯是傳統習俗，既有新年祈福、辟邪的意義，也增添節日的喜氣。八德區公所前廣場的揮毫贈春聯活動，很榮幸邀請八德藝文協會陳再旺理事長，帶領書法名家許東吳、黎金瓊、陳東明、張國平、方仙龍、林楷岫等多名老師到場揮毫，服務八德居民。桃園市議員呂淑真和段樹文也到場一同揮毫相挺，讓民眾感受新春吉祥喜氣。▲八德區公所邀書法名家揮毫贈春聯。

▲八德社福館的揮毫贈春聯。（圖／八德區公所提供）

另外，還有在地的北健有線電視也準備暖暖包、購物袋、棉花糖等，結合猜謎拿好禮發送，其中，因連日寒流來襲，暖暖包最受歡迎。北健有線並藉由設置數位有線電視諮詢攤位，面對面為市民朋友解惑、提供遙控器服務以及低收入戶免費申裝諮詢等等，期強化服務品質。

而在八德社福館一樓大廳的揮毫贈春聯活動，則由許瑞龍老師邀請黃慶章教授率應來興、紅志峰、河樹仁等多名老師當場揮毫贈送創意春聯，也吸引許多民眾前來索取春聯。

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