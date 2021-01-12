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快訊／教主少龍涉「猥褻性侵」6女　醫院發病危通知獲300萬交保

▲▼自稱中華中正黨榮譽主席的少龍徐浩城及同夥秘書長李麗華訊後遭警方移送地檢署並建請羈押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲自稱中華中正黨榮譽主席的少龍徐浩城及同夥秘書長李麗華訊後遭警方移送地檢署並建請羈押 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

華興靈修中心創辦人徐浩城（少龍），10月被台北地檢署起訴涉嫌強制猥褻、性侵6名女信徒後，不少信徒想方設法為少龍辯護，質疑有心人覬覦華興財產，所以誣指陷害，由於部分媒體報導寫出被害人身世背景，讓被害人極度恐懼，辦案人員痛批根本是企圖對被害人公審霸凌，在押少龍因醫院發出病危通知，獲300萬元交保。

北檢起訴指出，少龍從2016年起，要信徒找處女信徒加入「仙女班」，灌輸修行失敗將「灰飛湮滅」、禍延家人等觀念，私自配藥給仙女服用，獨處時以「提升靈性」、「精液可提升修行」等理由，強行摸、吸6名仙女胸部，因不舉而性侵不成，反怪被害人「陰氣重」；另外少龍還涉嫌亂開中醫藥方，涉嫌違反《藥事法》。

全案目前正由台北地院審理中，從案發後遭收押的少龍，先前曾以需要洗腎等身體疾病為由，委託律師向法院聲請停押交保，但合議庭當時認為，看守所可每周3次安排少龍去醫院洗腎，生命無虞。如今，最新消息指出，仍在押的少龍因醫院發出病危通知，獲300萬元交保。

北院裁定：被告徐浩城（少龍）准交保300萬元及限制出境出海8個月，不得對本案被害人及證人之身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為，且除維持日常生活所必需者外，未經法院許可不得從事與治療目的顯然無關之活動。

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