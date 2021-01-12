感染醫院「住院採1人1室」　移出「24名急診室待床患者」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布確診兩例本土病例，是北部某醫院醫護染疫，分別為本國籍30多歲男性（案838）及本國籍20多歲女性（案839）。目前緊急做管制措施，可能接觸到的病室，全部移到一人一室的隔離病房，之後要住院的都要送到其他醫院，移出的是本來在急診室等待床的24位患者。

案838為北部某醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。案839為案838同住接觸者，亦為上述醫院之護理師，但未接觸或照顧COVID-19確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

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▲北部醫院感染案院內採檢。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心已匡列個案之醫院接觸者共464人，均已採檢，皆為陰性；社區接觸者共56人，已採檢14人，1人陽性（案839)）、13人檢驗中，42人採檢中。

而針對轉院患者，陳時中表示，這次做分艙分流措施，所有可能接觸到的病室，全部一人一室的隔離病房，原本安排之後要住院的都要送到其他醫院，轉出的是本來在急診室等待床的24位患者。