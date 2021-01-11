　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏若芳諷黃子哲：把美國務卿認錯　政治職人變政治「紙人」

▲▼民進黨發言人顏若芳抓到國民黨文傳會副主委黃子哲把美國國務卿認錯。（圖／顏若芳臉書）

▲民進黨發言人顏若芳抓到國民黨文傳會副主委黃子哲把美國國務卿認錯。（圖／顏若芳臉書）

記者陶本和／台北報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將訪台，但引起藍綠攻防議題。國民黨文傳會副主委黃子哲諷刺民進黨副秘書長林鶴明是小秘書外，晚間又再發文強攻。對此，民進黨發言人顏若芳11日晚間加入戰局，抓到黃子哲把蓬佩奧（Mike Pompeo）名字，寫成其父親「Wayne Pompeo」，諷刺他從政治職人，變成政治「紙人」。

美國駐聯合國大使克拉芙特13日即將訪問台灣，14日上午也將入總統府晉見總統蔡英文。不過，國民黨、民進黨卻為此陷入激戰，藍營公開反對克拉芙特訪台，前總統馬英九也認為，克拉芙特訪台用意是要刺激對岸，只是表面上友好，實際上沒有用。

針對馬英九的言論，林鶴明則翻出2009年時，馬英九也接任當時已卸任的美國前駐聯合國常任代表波頓（John Bolton）的新聞。他認為，馬英九和國民黨，無法接受美國願意持續與民進黨執政的台灣政府深化交流。

為此，黃子哲跳出來替馬英九護航，諷刺林鶴明的言論宛如克拉芙特的小秘書，並強調當年波頓訪台，沒有任何官職，頂多代表自己或服務機構，沒有人會期待可以帶來什麼實質利益。

在黃子哲反擊後，林鶴明也發文反攻，反問黃子哲跟國民黨，既然國民黨的論點是，波頓當年來台不是現任官員，所以不會刺激對岸，「國民黨的發言不是更像對岸的小秘書嗎？」

林鶴明也反問，是不是以後所有美國「現任」官員到台灣訪問，國民黨都害怕會刺激到對岸，因此都拒見？這種發言，真的是台灣主流民意嗎？

在林鶴明反擊後，黃子哲晚間又發文強攻，他認為林鶴明沒有辦法判斷現任、卸任官員的區別，「我真為林副秘的認知能力感到相當憂心」。他也把焦點轉至蓬佩奧所提的「自由中國」（Free China），認為這是在講「中華民國」。

對此，民進黨發言人顏若芳晚間也加入戰局，她發現黃子哲自稱「政治職人」，但這位所謂的「職人」，連最基本的人名都弄錯了，把現任國務卿的名字蓬佩奧，英文為「Mike Pompeo，誤認為是其父親「Wayne Pompeo」。

另外，顏若芳也針對黃子哲所提「free china」一事表示，蓬佩奧日前所提是講「Taiwan shows what a free China could achieve. 」，這段話是在講自由，但黃子哲卻只看到中國。

顏若芳說，黃子哲不懂就要問，不清楚就要查，英文不好就學，這樣才能稱上是政治「職人」，以這種外交禮節，只能稱得上政治「紙人」。她也特別在文末標註「不會英文只會英九」、「不會谷歌只會百度」。

ET快訊
傳北部某醫院收「關島確診患者」　莊人祥回應了
黑道爸不爽就狂砸　Makiyo逃回台竟天人永隔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拜登內定CIA局長曾以「特使」身份訪台　當面會晤蔡英文

蔡英文保住「護國神山」台積電　超前部署19年！親筆紙條曝光

蘇貞昌與綠委餐會：同意暫緩「數位身分證」　資安無虞再推動

曾見美「卸任」大使！　民進黨轟馬英九：矛盾發言根本打臉自己

顏若芳諷黃子哲：把美國務卿認錯　政治職人變政治「紙人」

全球領袖唾棄川粉　藍營：蔡英文還要繼續「親川普」？

鍾沛君爆長輩不贊成公布病情　2個原因讓她坦然說明

陳思宇批王浩宇「與我不同皆中共同路人」　馬英九、時力被抹紅

台美交流解禁！　藍委8字曝川普、蓬佩奧把戲：挖洞給拜登跳

我駐宏都拉斯大使館又1人確診　全體人員居家辦公2周

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

拜登內定CIA局長曾以「特使」身份訪台　當面會晤蔡英文

蔡英文保住「護國神山」台積電　超前部署19年！親筆紙條曝光

蘇貞昌與綠委餐會：同意暫緩「數位身分證」　資安無虞再推動

曾見美「卸任」大使！　民進黨轟馬英九：矛盾發言根本打臉自己

顏若芳諷黃子哲：把美國務卿認錯　政治職人變政治「紙人」

全球領袖唾棄川粉　藍營：蔡英文還要繼續「親川普」？

鍾沛君爆長輩不贊成公布病情　2個原因讓她坦然說明

陳思宇批王浩宇「與我不同皆中共同路人」　馬英九、時力被抹紅

台美交流解禁！　藍委8字曝川普、蓬佩奧把戲：挖洞給拜登跳

我駐宏都拉斯大使館又1人確診　全體人員居家辦公2周

按摩約不到女師傅！朋友回「沒關係吧，妳已婚」　Ashly無奈回應

底妝服貼關鍵在「上妝工具握法」！使用海綿、刷子的隱藏技巧新手必學

馬克宏夫婦去年砸2040萬狂買花　法國人氣壞：根本藐視我們

印軍1月底派員赴俄　學習S-400防空飛彈系統

借宿柴看到好料使出「召喚術」　單手騰空直盯：不給我吃嗎？

政治熱門新聞

蔡英文親筆紙條保「護國神山」台積電

台美交流解禁！藍委8字曝蓬佩奧把戲

拜登內定CIA局長曾訪台　當面祝賀蔡英文

蘇貞昌同意暫緩「數位身分證」　資安無虞再推動

曾見美「卸任」大使！民進黨FB轟馬英九

顏若芳諷黃子哲：把美國務卿認錯　政治職人變政治「紙人」

鍾沛君爆長輩不贊成公布病情　2個原因她坦然說明

全球領袖唾棄川粉　藍營：蔡英文還要繼續親川普？

女消防員舉牌找乾爹　王婉諭：貶低女性自主權

陳思宇批王浩宇「與我不同皆中共同路人」

關島華航包機11日載回50台人　外交部：讓病人就醫更便利

克拉芙特來台　侯漢廷：民進黨以管窺豹

國民黨APP找附近反萊豬連署點！

柯文哲提名未全上　蔡壁如：可能太晚提

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

傳北部醫院收關島患者　莊人祥回應了

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

遠親哥哥約聊天！女海邊慘被硬來2次崩潰

男星才出殯6hrs…母也身亡　弟弟3天痛失2至親

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

林彥君嗆聲正宮　哈孝遠崩潰控「毀了我婚姻」

泫雅脫了！　男友裸身下面一大包

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

黑道爸不爽就狂砸　Makiyo逃回台竟天人永隔

(G)I-DLE新歌「舒華PART僅3.9秒」登熱搜

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面