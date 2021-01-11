顏若芳諷黃子哲：把美國務卿認錯　政治職人變政治「紙人」

▲民進黨發言人顏若芳抓到國民黨文傳會副主委黃子哲把美國國務卿認錯。（圖／顏若芳臉書）



記者陶本和／台北報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將訪台，但引起藍綠攻防議題。國民黨文傳會副主委黃子哲諷刺民進黨副秘書長林鶴明是小秘書外，晚間又再發文強攻。對此，民進黨發言人顏若芳11日晚間加入戰局，抓到黃子哲把蓬佩奧（Mike Pompeo）名字，寫成其父親「Wayne Pompeo」，諷刺他從政治職人，變成政治「紙人」。

美國駐聯合國大使克拉芙特13日即將訪問台灣，14日上午也將入總統府晉見總統蔡英文。不過，國民黨、民進黨卻為此陷入激戰，藍營公開反對克拉芙特訪台，前總統馬英九也認為，克拉芙特訪台用意是要刺激對岸，只是表面上友好，實際上沒有用。

針對馬英九的言論，林鶴明則翻出2009年時，馬英九也接任當時已卸任的美國前駐聯合國常任代表波頓（John Bolton）的新聞。他認為，馬英九和國民黨，無法接受美國願意持續與民進黨執政的台灣政府深化交流。

為此，黃子哲跳出來替馬英九護航，諷刺林鶴明的言論宛如克拉芙特的小秘書，並強調當年波頓訪台，沒有任何官職，頂多代表自己或服務機構，沒有人會期待可以帶來什麼實質利益。

在黃子哲反擊後，林鶴明也發文反攻，反問黃子哲跟國民黨，既然國民黨的論點是，波頓當年來台不是現任官員，所以不會刺激對岸，「國民黨的發言不是更像對岸的小秘書嗎？」

林鶴明也反問，是不是以後所有美國「現任」官員到台灣訪問，國民黨都害怕會刺激到對岸，因此都拒見？這種發言，真的是台灣主流民意嗎？

在林鶴明反擊後，黃子哲晚間又發文強攻，他認為林鶴明沒有辦法判斷現任、卸任官員的區別，「我真為林副秘的認知能力感到相當憂心」。他也把焦點轉至蓬佩奧所提的「自由中國」（Free China），認為這是在講「中華民國」。

對此，民進黨發言人顏若芳晚間也加入戰局，她發現黃子哲自稱「政治職人」，但這位所謂的「職人」，連最基本的人名都弄錯了，把現任國務卿的名字蓬佩奧，英文為「Mike Pompeo，誤認為是其父親「Wayne Pompeo」。

另外，顏若芳也針對黃子哲所提「free china」一事表示，蓬佩奧日前所提是講「Taiwan shows what a free China could achieve. 」，這段話是在講自由，但黃子哲卻只看到中國。

顏若芳說，黃子哲不懂就要問，不清楚就要查，英文不好就學，這樣才能稱上是政治「職人」，以這種外交禮節，只能稱得上政治「紙人」。她也特別在文末標註「不會英文只會英九」、「不會谷歌只會百度」。