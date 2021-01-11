寒流威力太強！流動水龍頭凍成「冰柱」　他睡醒嚇傻：怎救

▲寒流威力太強，流動水龍頭凍成「冰柱」。（圖／翻攝自推特／@hasetaku）

記者趙蔡州／綜合報導

日本最近天氣與台灣一樣，迎接入冬以來最強寒流。一名日本網友在推特分享，他為避免零下低溫造成水管結凍，於是打開水龍頭讓水持續流動，不料隔天起床後去發現，水龍頭流出的水直接變成冰柱，讓他當場傻眼「我該怎麼辦」，照片分享後也立刻引發網友熱議。

日本網友在9日上午在推特表示，他為了避免零下低溫，造成廚房水管結凍無法使用，就將水龍頭打開讓水體持續流動，不料隔天起床一看仍結冰了。照片中可以看見，不僅杯子裡的水結冰了，原本流動的水都變成冰柱，往上延伸連到水龍頭，讓他看了非常無奈。

照片分享後引發網友熱烈討論，大家紛紛給出解凍的方式，像是用保溫材料包住水管、提升室內溫度或用吹風機加溫等。原PO後來也一一根據建議處理，但直到9日晚間仍沒有讓水管解凍，所幸水管10日中午後就自行解凍了，「不知不覺中有水出來了，復活！」