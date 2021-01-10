嘉義文蛤養殖區傳出寒害災情　嘉縣呼籲漁民加強防寒

▲翁章梁前往文蛤養殖區關心漁業寒害災情 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁在布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑陪同下前往布袋鎮好美寮文蛤養殖區，關心寒流所造成的漁業寒害災情，並提醒漁民應加強防寒，避免寒流來襲所造成寒害損失。

跨年期間寒流，造成嘉義縣養殖漁業發生部分災情，主要受災的是東石及布袋的文蛤養殖池混養虱目魚(工作魚)，依據東石及布袋公所的災情統計，有141公頃文蛤發生輕微寒害（平均受害程度6.7%），總損失重量約16990公斤。

另有7公頃專養虱目魚凍傷亡約1500公斤、18公頃泰國蝦死亡約3270公斤、1公頃混養金鯧(文蛤池工作魚)死亡約120公斤，考量水產物寒害有延遲性，各公所仍持續查勘中。

▲縣府人員呼籲漁民應加強防寒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次嘉義受害程度比起雲林縣及台南市較輕微，除該二縣市文蛤面積占比高外（合計佔全國76%、嘉義僅占8%），嘉義縣漁民落實防寒，例如在低溫期間注入較高溫的地下水，讓虱目魚取暖，並且預收或搶收因應也發揮作用；縣政府也積極在寒流來襲前，連繫新塭一帶虱目魚加工廠，啓動預防性收成及受災搶收機制，假期期間不休假隨時待命，減少寒流可能造成漁民的生計損失。

翁章梁呼籲，漁友們趁機趕快加強防寒措施，包括在魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水水位及利用越冬溝、低溫期間補注地下水，以維持較高且穩定的水溫；池水較淺的文蛤養殖池混養虱目魚，必要時應規劃儘早採捕，避免寒害損失。

▲嘉義文蛤養殖區也遭遇漁業寒害災情。（圖／記者翁伊森翻攝）

同時，低溫過後，若有發現浮於水面魚體應馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損；考量水產物寒害有延遲性，加上明天又有第二波寒流南下，翁章梁也提醒，漁民如果遇有災害時，應即通報魚塭所在地公所勘查，以利災情統計，也要同步拍照存證作為佐證。