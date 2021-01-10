「2020全國特色米糧烘焙精品」　嘉義市3家業者獲績優獎

▲嘉義市三家業者榮獲「2020 全國特色米糧烘焙精品」績優業者 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市除了雞肉飯，還孕育出許多好吃的米製品，統百食品、新台灣餅舖及奮起福米餅獲選農糧署「2020全國特色米糧烘焙精品」績優業者，由建設處副處長羅資政及工商科長黃淑雲至店家張貼紅榜，表達市長黃敏惠恭賀之意。

建設處表示，「安心、創新、美味」是三家獲選業者共同的特色，用安全、健康的食材及製作方式，不斷地研發美味好吃的米製品，各式各樣、不同口味的米製品，滿足了台灣人的味蕾，也證明他們不斷創新、求新求變的職人精神。

▲新台灣餅舖店主及女兒 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

建設處說，統百食品於2000年時創立，堅持安心安全的食材與製作過程下，創新與美味才有意義，以台灣純米、純有機米、台灣穀物(如黑豆等)為主原料，烘焙製造的活力米香捲、兒童學習磨牙餅、米香等產品，至今統百食品仍不斷研究、吸收新的技術，以了解市場需要，持續開發更多樣新的商品。

新台灣餅舖第二代經營者盧昆常夫婦於1989年正式接棒，秉持著父親「品質新鮮、忠於原味、師法自然」的信念，力求技術精進，致力於伴手禮的開發。在既有的基礎上，遠赴歐、日取經，既保留傳統日式糕餅的原味，又結合西方原料和手藝，更能品嚐豐富多元的風味。追隨父親創業精神，接受挑戰，糕點屢獲肯定，榮獲經濟部優良老店獎、以及嘉義市十大伴手禮等諸多獎項。

「單純無添加，用心做適合全家人的米餅」是奮起福米餅的核心精神，創立初衷是為了找尋給自己小孩安心的副食品，但卻發現目前市售餅乾大多添加許多化學原料，所以引進無油的生產機器來製作，並致力不添加防腐劑、色素等人工添加物。除了獲嘉義市政府推薦特色伴手禮獎之外，並榮獲有著「食品界米其林」之稱的比利時 2020 ITI (INTERNATIONAL TASTE INSTITUTE) 國際風味評鑑大賽，勇奪風味絕佳獎一星及二星獎章。將台灣米餅驕傲的帶上國際舞台，是台灣第一家以米香、米餅去國際上參賽獲獎的店家。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感