陸可愛「大頭娃娃」是禍非福　恐怖真相來自護膚霜

▲大陸某款嬰兒護膚品含超量激素，導致嬰兒變成大頭娃。（圖／翻攝 風聞社區＠紅豆奶茶大杯）

記者任以芳／北京報導

大陸近日發生離譜消費維權事件，有家長從市面上購買一款「益芙靈多效特護抑菌霜」，給5個月大的孩子使用後出現了臉腫大的現象，並伴有發育遲緩、多毛等症狀。消息一出引發眾多網友熱議，該嬰兒護膚品還有福建省政府許可字號，結果激素超量，讓消費者對政府許可品質再次打上問號。

據陸媒《觀察者報導》指出，父母從孩子兩個月大開始塗抹特護抑菌霜，接著出現了多毛、臉腫脹的問題。一開始懷疑是孩子身體或媽媽奶水出現問題，排除問題後症狀還是沒有緩解。

影片顯示，小嬰兒沒有長高，不停發胖，臉部浮腫像是「大頭娃娃。」讓父母更擔心的，孩子額頭汗毛開始長得又黑又密很長，身上各處也開始長汗毛，發育也遲緩，不會翻身，臉摸上去硬硬的，就像塊大石頭一樣，戳也戳不動。

▲含有超量激素嬰幼兒護膚產品。（圖／翻攝 風聞社區＠紅豆奶茶大杯）

事後，父母帶來子到醫院求診，發現讓人震驚事情，孩子塗抹的抑菌霜，產品標註「零激素添加」。事後送檢，抑菌霜中含有氯倍他索丙酸脂的激素成分，且含量為0.03g/kg左右，含量超出添加標準，廠商竟然還取得「（閩）衛消證字」許可證號。

事發後，大陸網友非常生氣又震驚，有不少父母買給孩子使用，還有一般消費者使用該產品保養皮膚。據瞭解，「益芙靈多效特護抑菌霜」的生產廠商為福建歐艾嬰童健康護理用品有限公司，該公司註冊地為福建漳州。漳州市衛健委「歐艾益芙靈多效特護抑菌霜」有關問題調查進展情況進行了通報。

根據通報顯示，漳州衛健部門已「責令」該企業召回涉事產品，並對在檢查現場查見的留樣樣品、產品包裝材料等進行取樣留置，聯繫檢測機構進一步檢測。涉事企業目前已暫停生產，並通知經銷商對所有涉事產品下架。

▼漳州衛健部門已「責令」該企業召回涉事產品。（圖／翻攝 漳州市衛健委官網）